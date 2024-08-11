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Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии - РИА Новости, 11.08.2024
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21:15 11.08.2024 (обновлено: 21:46 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии - РИА Новости, 11.08.2024
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
Европе не хватит газа из других источников без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:15
2024-08-11T21:46
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БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Европе не хватит газа из других источников без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает из России и других стран. Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников. Это не вопрос доброй воли", — отметил он."Газпром" подает топливо для транзита в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа". Сейчас этот маршрут — единственный на Запад. Так, в прошлом году российская компания поставила по нему около 14,9 миллиарда кубометров. По данным Евростата, это примерно 4,5 процента от потребления в ЕС. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, но 7 августа опустилась до 39,4 миллиона, а 8 августа — до 37,3 миллиона. Биржевые цены на газ в Европе начали расти на фоне опасений рынка из-за попытки ВСУ захватить участок территории Суджанского района Курской области.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
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россия, европа, сербия, александр вулин, валерий герасимов, газпром, евростат, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, курская область
Россия, Европа, Сербия, Александр Вулин, Валерий Герасимов, Газпром, Евростат, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины, Курская область
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии

Вице-премьер Сербии Вулин: ЕС не хватит газа из других стран без поставок из РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Европе не хватит газа из других источников без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает из России и других стран. Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников. Это не вопрос доброй воли", — отметил он.
Обслуживание ГПЗ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области
9 августа, 16:39
"Газпром" подает топливо для транзита в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа". Сейчас этот маршрут — единственный на Запад.
Так, в прошлом году российская компания поставила по нему около 14,9 миллиарда кубометров. По данным Евростата, это примерно 4,5 процента от потребления в ЕС. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, но 7 августа опустилась до 39,4 миллиона, а 8 августа — до 37,3 миллиона. Биржевые цены на газ в Европе начали расти на фоне опасений рынка из-за попытки ВСУ захватить участок территории Суджанского района Курской области.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Цены на газ в Европе обновили максимум года
9 августа, 18:16

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза
8 августа, 08:00
 
РоссияЕвропаСербияАлександр ВулинВалерий ГерасимовГазпромЕвростатЕвросоюзВ миреВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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