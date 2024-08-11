Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/energodar-1965515196.html
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:07
2024-08-11T15:07
специальная военная операция на украине
жкх
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. Энергодар в пятницу частично остался без электроэнергии из-за артобстрела украинскими войсками, Запорожская АЭС в тот момент обстрелам не подвергалась, сообщала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме. Хочу выразить огромную благодарность специалистам атомной станции и специалистам коммунальных предприятий за их самоотверженный труд. Под угрозой для жизни в короткие сроки они восстановили энергоснабжение в городе", - сообщил Сеновоз, попросив экономно расходовать электроэнергию.
https://ria.ru/20240808/magate-1965036801.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Глава Энергодара Сеновоз: электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
Энергодар в пятницу частично остался без электроэнергии из-за артобстрела украинскими войсками, Запорожская АЭС в тот момент обстрелам не подвергалась, сообщала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме. Хочу выразить огромную благодарность специалистам атомной станции и специалистам коммунальных предприятий за их самоотверженный труд. Под угрозой для жизни в короткие сроки они восстановили энергоснабжение в городе", - сообщил Сеновоз, попросив экономно расходовать электроэнергию.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции
8 августа, 19:50
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала