https://ria.ru/20240811/energodar-1965515196.html

В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:07

2024-08-11T15:07

2024-08-11T15:07

специальная военная операция на украине

жкх

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. Энергодар в пятницу частично остался без электроэнергии из-за артобстрела украинскими войсками, Запорожская АЭС в тот момент обстрелам не подвергалась, сообщала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме. Хочу выразить огромную благодарность специалистам атомной станции и специалистам коммунальных предприятий за их самоотверженный труд. Под угрозой для жизни в короткие сроки они восстановили энергоснабжение в городе", - сообщил Сеновоз, попросив экономно расходовать электроэнергию.

https://ria.ru/20240808/magate-1965036801.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия