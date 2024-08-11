https://ria.ru/20240811/energodar-1965515196.html
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:07
2024-08-11T15:07
2024-08-11T15:07
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жкх
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свет подали в Энергодар в полном объеме, электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. Энергодар в пятницу частично остался без электроэнергии из-за артобстрела украинскими войсками, Запорожская АЭС в тот момент обстрелам не подвергалась, сообщала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме. Хочу выразить огромную благодарность специалистам атомной станции и специалистам коммунальных предприятий за их самоотверженный труд. Под угрозой для жизни в короткие сроки они восстановили энергоснабжение в городе", - сообщил Сеновоз, попросив экономно расходовать электроэнергию.
https://ria.ru/20240808/magate-1965036801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
В Энергодаре восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Глава Энергодара Сеновоз: электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, восстановили