https://ria.ru/20240811/eksperty-1965448991.html

Эксперты рассказали о дефиците строителей в России

Эксперты рассказали о дефиците строителей в России - РИА Новости, 11.08.2024

Эксперты рассказали о дефиците строителей в России

В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и газосварщиков, на этом фоне отрасль является одним из лидеров по темпам роста... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T00:16

2024-08-11T00:16

2024-08-11T00:16

москва

россия

китай

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830735617_0:357:2790:1926_1920x0_80_0_0_41daec5cca74421b4837022eba1e10c3.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Недвижимость. В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и газосварщиков, на этом фоне отрасль является одним из лидеров по темпам роста зарплат – по результатам первой половины 2024 года они выше на 35%, чем в январе-июне 2023 года, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Как отметили в пресс-службе Минстроя, в строительной сфере трудятся около 12 миллионов человек. Тем не менее вопрос кадров требует особого внимания, в том числе из-за роста объема работ в отрасли на 20% относительно 2020 года, указали там. Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков напомнил, что по итогам 2023 года строительство оказалось на четвертом месте по нехватке кадров после сфер торговли, металлургии и машиностроения. По его словам, дефицит касается всех специальностей, но больше всего беспокоит нехватка строителей - от бетонщиков до отделочников, а также разнорабочих. В Минстрое уточнили, что в настоящее время наиболее востребованы бетонщики, каменщики, арматурщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, технологических трубопроводов, а также электрогазосварщики, плотники, дорожные рабочие, штукатуры и маляры. Кадровый кризис в цифрахРекрутинговые платформы также фиксируют проблему дефицита кадров. Как подсчитали в HeadHunter, в январе-июле 2024 года спрос со стороны работодателей на рынке труда в строительстве вырос на 26% относительно аналогичного периода прошлого года, в то время как предложение – на 11%. По данным платформы, самый сильный прирост числа вакансий в январе-июле наблюдался по таким специальностям, как разнорабочий (+61%), монтажник (+53%), сварщик (+36%), электромонтажник (+35%), маляр и штукатур (+34%), инженер по эксплуатации (+31%). Директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов указывает, что в июле 2024 года к июлю 2023-го спрос на бетонщиков вырос более чем в три раза, на каменщиков, арматурщиков и штукатуров - в два раза. Как добавили в пресс-службе компании SuperJob, строительная сфера в июле вошла в тройку отраслей с самым высоким спросом на персонал, особенно в сегменте строительно-монтажных работ. Среди инженерно-технических работников наиболее востребованы инженеры производственно-технического отдела (ПТО), а среди руководящих позиций – главные инженеры проекта. Зарплаты пошли в ростНа фоне дефицита кадров строительная сфера находится в числе лидеров среди российских отраслей по темпам роста зарплат, обратил внимание Глушков. По его словам, работодатели по результатам первого полугодия готовы предложить зарплату в среднем на уровне 85 тысяч рублей, ее прирост за год составил 35%. По данным HeadHunter, в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианная оплата, предлагаемая работодателями, выросла на 24% - до 96,8 тысячи рублей. Наибольший прирост отмечен в таких категориях, как разнорабочие (+35%, до 75,9 тысячи рублей), сварщики (+35%, до 127,2 тысячи рублей), электромонтажники (+30%, до 78,2 тысячи рублей), монтажники (+28%, до 101,9 тысячи рублей), маляры и штукатуры (+26%, до 90,8 тысячи рублей). Зарплаты в сфере промышленных и инфраструктурных объектов в июле выросли на 15% год к году – до 80,9 тысячи рублей при полной занятости, жилых и коммерческих – на 16%, до 80,4 тысячи рублей, добавил Губанов. По его словам, в связи с дефицитом кадров средняя предлагаемая зарплата в июле больше всего выросла у бетонщиков (+58%, до 108,5 тысячи рублей), бурильщиков (+43%, до 127,6 тысячи рублей), шлифовщиков (+40%, до 97,1 тысячи рублей), фасадчиков (+39%, до 107,2 тысячи рублей) и монолитчиков (+38%, до 97,7 тысячи рублей). Что касается Москвы, то, по данным платформы SuperJob, в июле работодатели увеличили зарплатные предложения год к году на 11%. Новые рукиВ долгосрочной перспективе для обеспечения стройотрасли рабочими руками необходимо больше внимания уделять собственному кадровому потенциалу, а не привлекать на стройку иностранных рабочих. Это лишь краткосрочное решение проблемы, отметил Глушков. Он также подчеркнул, что России приходится конкурировать с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Европой за трудовых мигрантов из стран СНГ. "Российские работодатели готовы платить иностранцам такую же зарплату, как и российским сотрудникам, но они не могут конкурировать по уровню зарплат с арабскими или европейскими строительными компаниями", – уточнил Глушков. Он отметил, что для достижения цели по повышению производительности труда на 22%, объявленной ранее вице-премьером Маратом Хуснуллиным, необходимо не только увеличивать степень автоматизации процессов, но и повышать квалификацию сотрудников. В Минстрое в свою очередь рассказали, что ведомством для выстраивания системы подготовки кадров для строительной отрасли создан консорциум, в составе которого десять отраслевых высших учебных заведений, пять научно-исследовательских институтов, Российская академия архитектуры и строительных наук, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, Национальное объединение строителей, Российский союз строителей.

https://realty.ria.ru/20230914/remont-1896171316.html

https://realty.ria.ru/20240208/stroiteli-1925967686.html

https://realty.ria.ru/20240604/zarplaty-1950247587.html

https://realty.ria.ru/20240329/defitsit-1936609630.html

https://realty.ria.ru/20240321/sebestoimost-1934624036.html

москва

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, китай, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), экономика