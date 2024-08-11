https://ria.ru/20240811/dtp-1965507316.html

В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека

В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека - РИА Новости, 11.08.2024

В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в МВД региона. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:58

2024-08-11T13:58

2024-08-11T14:05

хасавюртовский район

происшествия

кизилюртовский район

хасавюрт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в МВД региона."Сегодня, 11 августа, примерно в 5.30 (мск) на 29-м километре автодороги Хасавюрт - Бабаюрт 28-летний житель Кизилюртовского района, управляя ВАЗ-2131, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21102 под управлением 54-летнего жителя Хасавюртовского района. В результате ДТП на месте скончались оба водителя и два пассажира", - говорится в сообщении.Погибшие пассажиры - 64-летняя жительница Хасавюртовского района и 29-летний житель Кизилюртовского района.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

хасавюртовский район

кизилюртовский район

хасавюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хасавюртовский район, происшествия, кизилюртовский район, хасавюрт