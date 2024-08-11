https://ria.ru/20240811/dtp-1965507316.html
В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека
В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека - РИА Новости, 11.08.2024
В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в МВД региона. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:58
2024-08-11T13:58
2024-08-11T14:05
хасавюртовский район
происшествия
кизилюртовский район
хасавюрт
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МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в МВД региона."Сегодня, 11 августа, примерно в 5.30 (мск) на 29-м километре автодороги Хасавюрт - Бабаюрт 28-летний житель Кизилюртовского района, управляя ВАЗ-2131, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21102 под управлением 54-летнего жителя Хасавюртовского района. В результате ДТП на месте скончались оба водителя и два пассажира", - говорится в сообщении.Погибшие пассажиры - 64-летняя жительница Хасавюртовского района и 29-летний житель Кизилюртовского района.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
хасавюртовский район
кизилюртовский район
хасавюрт
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хасавюртовский район, происшествия, кизилюртовский район, хасавюрт
Хасавюртовский район, Происшествия, Кизилюртовский район, Хасавюрт
В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека
МВД РФ: в Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП с 2 авто погибли 4 человека