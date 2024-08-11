https://ria.ru/20240811/dtp-1965496735.html
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме - РИА Новости, 11.08.2024
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме
Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:27
2024-08-11T12:27
2024-08-11T12:27
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В ночь на 11 августа у дома 220 по улице Седьмая Аллея СНТ "Звезда" в Кировском районе Ленобласти 35-летний водитель Volvo XC90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме
В Ленинградской области водитель на внедорожнике утонул в пожарном водоеме СНТ