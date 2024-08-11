https://ria.ru/20240811/dtp-1965496735.html

В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме

В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме - РИА Новости, 11.08.2024

В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме

Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:27

2024-08-11T12:27

2024-08-11T12:27

происшествия

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В ночь на 11 августа у дома 220 по улице Седьмая Аллея СНТ "Звезда" в Кировском районе Ленобласти 35-летний водитель Volvo XC90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240811/moskva-1965494721.html

ленинградская область

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия