Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/dtp-1965496735.html
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме - РИА Новости, 11.08.2024
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме
Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:27
2024-08-11T12:27
происшествия
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965496509_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_230648641aa18fe283b04ef3bfd2dbc0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В ночь на 11 августа у дома 220 по улице Седьмая Аллея СНТ "Звезда" в Кировском районе Ленобласти 35-летний водитель Volvo XC90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240811/moskva-1965494721.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965496509_303:0:1266:722_1920x0_80_0_0_d0b7cc13d9dac87b4e000094cd0aad6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области внедорожник утонул в пожарном водоеме

В Ленинградской области водитель на внедорожнике утонул в пожарном водоеме СНТ

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВодитель "Вольво ХС90" по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем в Ленинградской области
Водитель Вольво ХС90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Водитель "Вольво ХС90" по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника в ночь на воскресенье по неизвестным причинам съехал с дороги в пожарный водоем садоводства в Ленинградской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В ночь на 11 августа у дома 220 по улице Седьмая Аллея СНТ "Звезда" в Кировском районе Ленобласти 35-летний водитель Volvo XC90 по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
На месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы
12:05
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала