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В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024
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11:47 11.08.2024 (обновлено: 12:39 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/dtp-1965492663.html
В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП
В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024
В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы, которое устроил подросток, арендовавший машину под чужим именем, сообщила столичная прокуратура... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:47
2024-08-11T12:39
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы, которое устроил подросток, арендовавший машину под чужим именем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "На улице Южнобутовская водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом", — говорится в публикации.По информации ведомства, 15-летний пассажир автомобиля погиб на месте, еще троих подростков, в том числе 2008 и 2011 года рождения, доставили в больницу. Водитель покинул место происшествия, по предварительным данным, он тоже несовершеннолетний. Прокуратура Юго-западного административного округа взяла на контроль расследование всех обстоятельств ДТП. Зюзинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".Как рассказали в московской Госавтоинспекции, около четырех часов утра инспекторы попробовали остановить автомобиль каршеринга Nissan, но несовершеннолетний водитель проигнорировал их требование и при попытке скрыться не справился с управлением и врезался в дом. После этого он сбежал. Личность водителя уже установили, это 15-летний житель Москвы. Вскоре его доставят на допрос, добавили в СК.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП

Прокуратура: в Москве подросток арендовал авто под чужим именем и врезался в дом

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыНа месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово
На месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
На месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы, которое устроил подросток, арендовавший машину под чужим именем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
«
"На улице Южнобутовская водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом", — говорится в публикации.
По информации ведомства, 15-летний пассажир автомобиля погиб на месте, еще троих подростков, в том числе 2008 и 2011 года рождения, доставили в больницу. Водитель покинул место происшествия, по предварительным данным, он тоже несовершеннолетний.
Прокуратура Юго-западного административного округа взяла на контроль расследование всех обстоятельств ДТП. Зюзинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Как рассказали в московской Госавтоинспекции, около четырех часов утра инспекторы попробовали остановить автомобиль каршеринга Nissan, но несовершеннолетний водитель проигнорировал их требование и при попытке скрыться не справился с управлением и врезался в дом. После этого он сбежал.
Личность водителя уже установили, это 15-летний житель Москвы. Вскоре его доставят на допрос, добавили в СК.
Место происшествия, где водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов на Бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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10 марта, 20:24
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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