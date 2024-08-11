https://ria.ru/20240811/dtp-1965492663.html

В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП

В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024

В Москве подросток арендовал машину под чужим именем и попал в ДТП

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы, которое устроил подросток, арендовавший машину под чужим именем, сообщила столичная прокуратура... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:47

2024-08-11T11:47

2024-08-11T12:39

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы, которое устроил подросток, арендовавший машину под чужим именем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "На улице Южнобутовская водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом", — говорится в публикации.По информации ведомства, 15-летний пассажир автомобиля погиб на месте, еще троих подростков, в том числе 2008 и 2011 года рождения, доставили в больницу. Водитель покинул место происшествия, по предварительным данным, он тоже несовершеннолетний. Прокуратура Юго-западного административного округа взяла на контроль расследование всех обстоятельств ДТП. Зюзинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".Как рассказали в московской Госавтоинспекции, около четырех часов утра инспекторы попробовали остановить автомобиль каршеринга Nissan, но несовершеннолетний водитель проигнорировал их требование и при попытке скрыться не справился с управлением и врезался в дом. После этого он сбежал. Личность водителя уже установили, это 15-летний житель Москвы. Вскоре его доставят на допрос, добавили в СК.

https://ria.ru/20240310/voditel-1932186645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)