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"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 11.08.2024 (обновлено: 19:10 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
Украина просит Запад о помощи, так как Россия уничтожает незаменимую технику ВСУ в курском приграничье, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:59
2024-08-11T19:10
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина просит Запад о помощи, так как Россия уничтожает незаменимую технику ВСУ в курском приграничье, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина продолжает просить о "помощи" у Запада, чтобы "защитить" себя", — заявил он.Как отметил Боуз, Украина жертвует своей незаменимой бронетехникой ради бессмысленной пиар-акции в Курской области."Очередной украинский танк уничтожен российским "Ланцетом", — констатировал он, прикрепив соответствующий видеоролик.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html
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Уничтожение украинского танка
Уничтожение украинского танка
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происшествия, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

Боуз: Киев просит о помощи, пока Россия уничтожает технику ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина просит Запад о помощи, так как Россия уничтожает незаменимую технику ВСУ в курском приграничье, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина продолжает просить о "помощи" у Запада, чтобы "защитить" себя", — заявил он.
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Как отметил Боуз, Украина жертвует своей незаменимой бронетехникой ради бессмысленной пиар-акции в Курской области.
«
"Очередной украинский танк уничтожен российским "Ланцетом", — констатировал он, прикрепив соответствующий видеоролик.
В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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