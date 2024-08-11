https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html

"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

Украина просит Запад о помощи, так как Россия уничтожает незаменимую технику ВСУ в курском приграничье, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:59

2024-08-11T14:59

2024-08-11T19:10

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина просит Запад о помощи, так как Россия уничтожает незаменимую технику ВСУ в курском приграничье, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина продолжает просить о "помощи" у Запада, чтобы "защитить" себя", — заявил он.Как отметил Боуз, Украина жертвует своей незаменимой бронетехникой ради бессмысленной пиар-акции в Курской области."Очередной украинский танк уничтожен российским "Ланцетом", — констатировал он, прикрепив соответствующий видеоролик.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html

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Уничтожение украинского танка Уничтожение украинского танка 2024-08-11T14:59 true PT0M29S

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происшествия, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф