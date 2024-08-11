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На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны - РИА Новости, 11.08.2024
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны
Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:14
2024-08-11T07:14
2024-08-11T07:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин". "Данный БПЛА был обнаружен месяц назад. Он предназначен для тренировки военнослужащих войск ПВО. Он советского производства", - сказал "Рубин". По его словам, военнослужащие ВСУ его доработали кустарным способом и подготовили как ударный с боевой частью.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны
Сапер: украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели под ударные БПЛА