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На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/boeviki-1965467842.html
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны - РИА Новости, 11.08.2024
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны
Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:14
2024-08-11T07:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин". "Данный БПЛА был обнаружен месяц назад. Он предназначен для тренировки военнослужащих войск ПВО. Он советского производства", - сказал "Рубин". По его словам, военнослужащие ВСУ его доработали кустарным способом и подготовили как ударный с боевой частью.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны

Сапер: украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели под ударные БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин".
«
"Данный БПЛА был обнаружен месяц назад. Он предназначен для тренировки военнослужащих войск ПВО. Он советского производства", - сказал "Рубин".
По его словам, военнослужащие ВСУ его доработали кустарным способом и подготовили как ударный с боевой частью.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
12 марта, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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