https://ria.ru/20240811/boeviki-1965467842.html

На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны

На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны - РИА Новости, 11.08.2024

На Украине переделывают советские имитаторы цели для ПВО под ударные дроны

Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:14

2024-08-11T07:14

2024-08-11T07:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели для войск ПВО под ударные БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин". "Данный БПЛА был обнаружен месяц назад. Он предназначен для тренировки военнослужащих войск ПВО. Он советского производства", - сказал "Рубин". По его словам, военнослужащие ВСУ его доработали кустарным способом и подготовили как ударный с боевой частью.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины