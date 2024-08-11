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Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга" - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/bespilotnik-1965488329.html
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга"
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга" - РИА Новости, 11.08.2024
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга"
Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого БПЛА коптерного типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:21
2024-08-11T11:21
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого БПЛА коптерного типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах, предоставленных Минобороны, видно, как объективный контроль фиксирует обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ российским военнослужащим-оператором FPV-дронов в воздухе.
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html
россия
курская область
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Обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ
Обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ
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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга"

МО РФ показало кадры обезвреживания дрона ВСУ "Баба Яга" в курском приграничье

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого БПЛА коптерного типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области.
На кадрах, предоставленных Минобороны, видно, как объективный контроль фиксирует обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ российским военнослужащим-оператором FPV-дронов в воздухе.
Кадры поражения военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области
6 августа, 19:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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