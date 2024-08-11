https://ria.ru/20240811/bespilotnik-1965488329.html
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга"
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга" - РИА Новости, 11.08.2024
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга"
Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого БПЛА коптерного типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:21
2024-08-11T11:21
2024-08-11T11:21
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого БПЛА коптерного типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах, предоставленных Минобороны, видно, как объективный контроль фиксирует обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ российским военнослужащим-оператором FPV-дронов в воздухе.
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html
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Обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ
Обезвреживание беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ
2024-08-11T11:21
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга"
МО РФ показало кадры обезвреживания дрона ВСУ "Баба Яга" в курском приграничье