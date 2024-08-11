https://ria.ru/20240811/belgrad-1965503619.html

Вучич обратился к жителям Сербии после протестов в Белграде

Вучич обратился к жителям Сербии после протестов в Белграде - РИА Новости, 11.08.2024

Вучич обратился к жителям Сербии после протестов в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что протесты в Белграде против добычи лития в стране прошли без применения силы, не так, как это происходит на... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:28

2024-08-11T13:28

2024-08-11T13:28

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БЕЛГРАД, 11 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что протесты в Белграде против добычи лития в стране прошли без применения силы, не так, как это происходит на Западе. Противники добычи лития в Сербии вечером в субботу после митинга и шествия по перекрытым центральным улицам Белграда блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала. По данным МВД в протестах участвовали до 27 тысяч человек, произошли серьезные нарушения правопорядка. Полиция Сербии утром в воскресенье сняла блокады протестующих с работы центрального железнодорожного вокзала в Белграде и станции Нови-Београд. С автомагистрали демонстранты разошлись ночью. Глава МВД Ивица Дачич подчеркнул, что все, кто в ходе акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность. "Благодарю их (силовиков – ред.) за терпение, соблюдение всех прав тех, кто не соблюдал права других людей, вопреки тому, как это происходит в других странах мира. Планированное вмешательство было проведено без даже минимального применения силы и искренне поздравляю полицейских с этим. По-другому бы те, кто это устроил, "прошли" в каждой западной стране. Я счастлив, что мы, несмотря на насилие против граждан и страны в целом, так сдержано, мирно и мудро реагировали", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье. В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. В субботу массовая акция прошла под девизом "Рудника не будет", организаторы назвали себя экологическими движениями Сербии. Ранее акции в разных городах страны поддержала прозападная оппозиция и СМИ. Сербский президент Александр Вучич накануне заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться. МВД Сербии отчиталось в пятницу о задержании четырех человек по подозрению в подготовке беспорядков на митинге в субботу. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич призвал граждан соблюдать мир и порядок на акции и предупредил, что каждое нарушение закона будет пресечено. Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе - на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году. Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер, сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты с инцидентами. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития. Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.

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Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост в Белграде, где проходит международная магистраль из Будапешта в Салоники 2024-08-11T13:28 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк