https://ria.ru/20240811/bayden--1965563149.html

Байден назвал Трампа подлинной угрозой американской безопасности

Байден назвал Трампа подлинной угрозой американской безопасности - РИА Новости, 11.08.2024

Байден назвал Трампа подлинной угрозой американской безопасности

Президент США Джо Байден заявил, что считает своего предшественника республиканца Дональда Трампа подлинной угрозой безопасности страны, и что тот не испытывает РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T22:02

2024-08-11T22:02

2024-08-11T22:03

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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает своего предшественника республиканца Дональда Трампа подлинной угрозой безопасности страны, и что тот не испытывает уважения к институтам американской демократии. "Помяните мое слово, если Трамп выиграет эти выборы, необходимо будет пристально следить за происходящим. Он представляет собой опасность, подлинную угрозу американской безопасности", - заявил Байден в воскресном интервью телеканалу CBS. Помимо этого, он выразил уверенность в том, что у Трампа и крайне правого крыла республиканцев в США "нет никакого уважения" к политическим институтам американской демократии. "Мы находимся в переломной точке истории нашей страны. И решения, которые принимались за последние три-четыре года, и которые будут приняты в течение ближайших трех-четырех лет, станут ключом к последующим десятилетиям. И ключом ко всему является демократия", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире