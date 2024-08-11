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Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино
Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино - РИА Новости, 11.08.2024
Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино
Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль, который прибыл оказать помощь пострадавшим при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Шебекино, сообщается в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:44
2024-08-11T11:44
2024-08-11T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль, который прибыл оказать помощь пострадавшим при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "Утром в городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал квартиру в многоэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС России незамедлительно прибыли на место происшествия, приступили к разведке обстановки и оказанию помощи пострадавшим. В этот момент произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль", - говорится в сообщении регионального главка. Уточняется, что никто из сотрудников не пострадал. В воскресенье утром губернатор Вячеслав Гладков информировал, что три дрона атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино. Пострадала женщина, ее госпитализируют. В результате атаки загорелись часть кровли дома и одна квартира. Также произошло задымление в квартире еще одного многоквартирного дома из-за атаки БПЛА, сотрудники МЧС ликвидируют все очаги возгорания.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино
МЧС: дрон ВСУ атаковал прибывший на вызов пожарный автомобиль в Шебекино