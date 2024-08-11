https://ria.ru/20240811/ataka-1965491530.html

Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино

Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино - РИА Новости, 11.08.2024

Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в Шебекино

Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль, который прибыл оказать помощь пострадавшим при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Шебекино, сообщается в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:44

2024-08-11T11:44

2024-08-11T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль, который прибыл оказать помощь пострадавшим при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "Утром в городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал квартиру в многоэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС России незамедлительно прибыли на место происшествия, приступили к разведке обстановки и оказанию помощи пострадавшим. В этот момент произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль", - говорится в сообщении регионального главка. Уточняется, что никто из сотрудников не пострадал. В воскресенье утром губернатор Вячеслав Гладков информировал, что три дрона атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино. Пострадала женщина, ее госпитализируют. В результате атаки загорелись часть кровли дома и одна квартира. Также произошло задымление в квартире еще одного многоквартирного дома из-за атаки БПЛА, сотрудники МЧС ликвидируют все очаги возгорания.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)