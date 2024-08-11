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Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова - РИА Новости, 11.08.2024
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин назвал жизненный путь скончавшегося в воскресенье Асламбека... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:26
2024-08-11T21:26
2024-08-11T21:26
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МОСКВА, 11 августа - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин назвал жизненный путь скончавшегося в воскресенье Асламбека Аслаханова служением Отечеству и народу, выразив соболезнования его родным и близким. Известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов скончался в воскресенье. В 2003-2008 годах он являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Аслаханов - профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Он награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ. "От имени мусульман РФ и от себя лично молитвенно выражаю слова соболезнования в связи с кончиной видного российского государственного деятеля и нашего друга. Весь жизненный путь Асламбека Ахмедовича — это путь служения нашему Отечеству, значительный вклад в жизнь народа, общества, страны в целом", - говорится в заявлении главы ДУМ РФ. По мнению религиозного деятеля, память о деятельности достойного сына народа незабываема. "Мы разделяем боль утраты с семьей и близкими, со всеми кто был другом и соратникам Асламбека Аслаханова. Молю Всевышнего Аллаха о ниспослании родным и близким мудрого долготерпения, а самому покинувшему этот мир Милости Создателя, и да станут пристанищем его души Сады Рая", - говорится в заявлении главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина.
https://ria.ru/20240806/berdieva--1964527483.html
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россия, асламбек аслаханов, равиль гайнутдин, общество
Россия, Асламбек Аслаханов, Равиль Гайнутдин, Общество
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова
Муфтий Гайнутдин назвал жизненный путь Аслаханова служением Отечеству
МОСКВА, 11 августа - РИА Новости.
Председатель Духовного управления
мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин назвал жизненный путь скончавшегося в воскресенье Асламбека Аслаханова служением Отечеству и народу, выразив соболезнования его родным и близким.
Известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов скончался в воскресенье.
В 2003-2008 годах он являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Аслаханов - профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Он награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ.
"От имени мусульман РФ и от себя лично молитвенно выражаю слова соболезнования в связи с кончиной видного российского государственного деятеля и нашего друга. Весь жизненный путь Асламбека Ахмедовича — это путь служения нашему Отечеству, значительный вклад в жизнь народа, общества, страны в целом", - говорится в заявлении главы ДУМ РФ.
По мнению религиозного деятеля, память о деятельности достойного сына народа незабываема.
"Мы разделяем боль утраты с семьей и близкими, со всеми кто был другом и соратникам Асламбека Аслаханова. Молю Всевышнего Аллаха о ниспослании родным и близким мудрого долготерпения, а самому покинувшему этот мир Милости Создателя, и да станут пристанищем его души Сады Рая", - говорится в заявлении главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина.