https://ria.ru/20240811/aslakhanov-1965560351.html

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова - РИА Новости, 11.08.2024

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин назвал жизненный путь скончавшегося в воскресенье Асламбека... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:26

2024-08-11T21:26

2024-08-11T21:26

россия

асламбек аслаханов

равиль гайнутдин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62061/60/620616048_0:120:1483:954_1920x0_80_0_0_c78f9970e73182b1820043cbe9b2037a.jpg

МОСКВА, 11 августа - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин назвал жизненный путь скончавшегося в воскресенье Асламбека Аслаханова служением Отечеству и народу, выразив соболезнования его родным и близким. Известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов скончался в воскресенье. В 2003-2008 годах он являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Аслаханов - профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Он награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ. "От имени мусульман РФ и от себя лично молитвенно выражаю слова соболезнования в связи с кончиной видного российского государственного деятеля и нашего друга. Весь жизненный путь Асламбека Ахмедовича — это путь служения нашему Отечеству, значительный вклад в жизнь народа, общества, страны в целом", - говорится в заявлении главы ДУМ РФ. По мнению религиозного деятеля, память о деятельности достойного сына народа незабываема. "Мы разделяем боль утраты с семьей и близкими, со всеми кто был другом и соратникам Асламбека Аслаханова. Молю Всевышнего Аллаха о ниспослании родным и близким мудрого долготерпения, а самому покинувшему этот мир Милости Создателя, и да станут пристанищем его души Сады Рая", - говорится в заявлении главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина.

https://ria.ru/20240806/berdieva--1964527483.html

https://ria.ru/20240725/muftiy-1961953796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, асламбек аслаханов, равиль гайнутдин, общество