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Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 11.08.2024
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Шоубиз
 
15:46 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/artisty-1965519362.html
Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах
Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 11.08.2024
Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах
Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших артистах, по его мнению, они не имели права "уходить с боевого поста", но оценивать их поступки он не будет. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:46
2024-08-11T15:46
шоубиз
иван охлобыстин
донецк
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новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших артистах, по его мнению, они не имели права "уходить с боевого поста", но оценивать их поступки он не будет. "Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой", - сказал журналистам Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в "Остров Фортов" в Кронштадте. Он добавил, что решение о переезде в другую страну - это частный выбор каждого. "Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен", - сказал Охлобыстин.
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иван охлобыстин, донецк, россия, новости культуры
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Донецк, Россия, Новости культуры
Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах

Охлобыстин: артисты не имеют права уходить с поста, их дело развлекать и утешать

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших артистах, по его мнению, они не имели права "уходить с боевого поста", но оценивать их поступки он не будет.
«
"Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой", - сказал журналистам Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в "Остров Фортов" в Кронштадте.
Он добавил, что решение о переезде в другую страну - это частный выбор каждого. "Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен", - сказал Охлобыстин.
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