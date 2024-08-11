https://ria.ru/20240811/artisty-1965519362.html

Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах

Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 11.08.2024

Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах

Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших артистах, по его мнению, они не имели права "уходить с боевого поста", но оценивать их поступки он не будет. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:46

2024-08-11T15:46

2024-08-11T15:46

шоубиз

иван охлобыстин

донецк

россия

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_ff6f0a44f6e3b7ce574bc04f5dc16d17.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших артистах, по его мнению, они не имели права "уходить с боевого поста", но оценивать их поступки он не будет. "Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой", - сказал журналистам Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в "Остров Фортов" в Кронштадте. Он добавил, что решение о переезде в другую страну - это частный выбор каждого. "Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен", - сказал Охлобыстин.

https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иван охлобыстин, донецк, россия, новости культуры