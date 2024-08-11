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В Херсонской области восстановили электроснабжение по резервной схеме - РИА Новости, 11.08.2024
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16:43 11.08.2024 (обновлено: 16:45 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/alekseenko-1965527029.html
В Херсонской области восстановили электроснабжение по резервной схеме
В Херсонской области восстановили электроснабжение по резервной схеме - РИА Новости, 11.08.2024
В Херсонской области восстановили электроснабжение по резервной схеме
Энергетики восстановили электроснабжение Херсонской области по резервной схеме, нарушенное накануне аварией на высоковольтной ЛЭП из Запорожской области,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:43
2024-08-11T16:45
херсонская область
запорожская область
запорожье
владимир сальдо
андрей алексеенко
общество
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение Херсонской области по резервной схеме, нарушенное накануне аварией на высоковольтной ЛЭП из Запорожской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. "Аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение Херсонской области, нарушенное вчера повреждением высоковольтной линии из Запорожья - по резервной схеме. В эти минуты завершаем переключение районов на альтернативные линии электропитания", - написал Алексеенко в Telegram-канале. Он поблагодарил специалистов, которые со вчерашнего вечера работали над ликвидацией последствий этой чрезвычайной ситуации. Обесточивание произошло 10 августа, без электроснабжения остались абоненты Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского, Новокаховского округов Херсонской области. Причиной стало повреждение шести опор ЛЭП 150 кВ в Запорожской области из-за непогоды. По состоянию на 11 августа без электроснабжения оставались жители Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского округов, всего 133 населенных пункта, 157,9 тысячи человек, сообщил ранее губернатор области Владимир Сальдо.
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херсонская область , запорожская область, запорожье, владимир сальдо, андрей алексеенко, общество
Херсонская область , Запорожская область, Запорожье, Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко, Общество, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области восстановили электроснабжение по резервной схеме

Алексеенко: под Херсоном восстановили электроснабжение по резервной схеме

© Фото : пресс-служба председателя правительства Херсонской областиАварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение Херсонской области
Аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба председателя правительства Херсонской области
Аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение Херсонской области по резервной схеме, нарушенное накануне аварией на высоковольтной ЛЭП из Запорожской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
"Аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение Херсонской области, нарушенное вчера повреждением высоковольтной линии из Запорожья - по резервной схеме. В эти минуты завершаем переключение районов на альтернативные линии электропитания", - написал Алексеенко в Telegram-канале.
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Он поблагодарил специалистов, которые со вчерашнего вечера работали над ликвидацией последствий этой чрезвычайной ситуации.
Обесточивание произошло 10 августа, без электроснабжения остались абоненты Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского, Новокаховского округов Херсонской области. Причиной стало повреждение шести опор ЛЭП 150 кВ в Запорожской области из-за непогоды. По состоянию на 11 августа без электроснабжения оставались жители Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского округов, всего 133 населенных пункта, 157,9 тысячи человек, сообщил ранее губернатор области Владимир Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьЗапорожьеВладимир СальдоАндрей АлексеенкоОбщество
 
 
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