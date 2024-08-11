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Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 11.08.2024 (обновлено: 15:22 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/ahmat-1965516654.html
Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" перебросил беспилотники для борьбы с техникой ВСУ в Курской области и приступил к её уничтожению, рассказал корреспонденту РИА Новости боец... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:19
2024-08-11T15:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
беловский район
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 авг – РИА Новости. Спецназ "Ахмат" перебросил беспилотники для борьбы с техникой ВСУ в Курской области и приступил к её уничтожению, рассказал корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Псих". "Да, у противника очень много бронетехники, и нам необходимо ее уничтожить. И вот эти штучки (FPV-дроны – ред.) помогают нам с этим справляться… Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена", - сказал боец. Корреспондент РИА Новости снял работу спецназа "Ахмат", который перебросил расчеты FPV-дронов для уничтожения техники ВСУ в Курской области. Бойцы для этой задачи получили новые беспилотники "Борз" и теперь испытывают их в боевых условиях. "Борз" - хорошая штука. Рекомендую. Летит везде - лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10", - добавил боец. Накануне командир спецназа "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области. Как сообщается, пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь. В МО также сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область
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россия, курская область, беловский район, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Беловский район, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в Курской области

"Ахмат" перебросил БПЛА и приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 авг – РИА Новости. Спецназ "Ахмат" перебросил беспилотники для борьбы с техникой ВСУ в Курской области и приступил к её уничтожению, рассказал корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Псих".
"Да, у противника очень много бронетехники, и нам необходимо ее уничтожить. И вот эти штучки (FPV-дроны – ред.) помогают нам с этим справляться… Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена", - сказал боец.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Корреспондент РИА Новости снял работу спецназа "Ахмат", который перебросил расчеты FPV-дронов для уничтожения техники ВСУ в Курской области. Бойцы для этой задачи получили новые беспилотники "Борз" и теперь испытывают их в боевых условиях.
"Борз" - хорошая штука. Рекомендую. Летит везде - лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10", - добавил боец.
Накануне командир спецназа "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области. Как сообщается, пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
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В МО также сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБеловский районАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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