https://ria.ru/20240810/zdanie-1965414039.html
Днепропетровские власти заявили о повреждении административного здания
Днепропетровские власти заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 10.08.2024
Днепропетровские власти заявили о повреждении административного здания
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в субботу в результате обстрела повреждения получило административное здание в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:53
2024-08-10T18:53
2024-08-10T18:53
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в субботу в результате обстрела повреждения получило административное здание в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Лукашука, Никопольский район подвергся обстрелу. "Повреждены... коммунальное и сельскохозяйственное предприятие, хозяйственное сооружение, административное здание", - написал чиновник, при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Днепропетровские власти заявили о повреждении административного здания
Днепропетровские власти заявили о поражении административного здания в области