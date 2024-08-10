https://ria.ru/20240810/zapad-1965320590.html

Политика преобладает над ядерной безопасностью на Западе, заявил Ульянов

Политика преобладает над ядерной безопасностью на Западе, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.08.2024

Политика преобладает над ядерной безопасностью на Западе, заявил Ульянов

Западные страны не критикуют Украину за создание угрозы ядерной безопасности из-за политических соображений, которые для них важнее, чем безопасность, заявил... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T01:14

2024-08-10T01:14

2024-08-10T01:15

россия

курская область

украина

михаил ульянов (дипломат)

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Западные страны не критикуют Украину за создание угрозы ядерной безопасности из-за политических соображений, которые для них важнее, чем безопасность, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее представительство РФ при международных организациях в Вене сообщило о том, что Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область. Отмечается, что фактов прямого обстрела городе Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, но при этом сохраняется напряженная ситуация, а безрассудные действия Киева ставят под удар всю мировую атомную отрасль. "Украинский подход - ничего нового. Полное молчание на Западе, тоже ничего нового. Западные страны никогда не критиковали Украину за создание угроз ядерной безопасности. Они никогда не будут делать этого по политическим соображениям. Политика преобладает над ядерной безопасностью на Западе", - написал Ульянов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, украина, михаил ульянов (дипломат), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, магатэ, курская аэс