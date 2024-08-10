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Умер заслуженный артист России Александр Яськов - РИА Новости, 10.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:41 10.08.2024 (обновлено: 23:39 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/yaskov-1965436408.html
Умер заслуженный артист России Александр Яськов
Умер заслуженный артист России Александр Яськов - РИА Новости, 10.08.2024
Умер заслуженный артист России Александр Яськов
Умер заслуженный артист России, актер Александр Яськов, сообщил Telegram-канал театра имени Лермонтова, где с 1978 года служил актер. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:41
2024-08-10T23:39
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, актер Александр Яськов, сообщил Telegram-канал театра имени Лермонтова, где с 1978 года служил актер.В сообщении уточняется, что актер скончался 8 августа, причина не указана."Александр Яськов был настоящей театральной легендой. Это один из тех артистов, которые пришли работать в Русский театр сразу со студенческих подмостков и остались верны абаканской сцене спустя более 40 лет", — сказано в сообщении театра.Прощание с артистом состоится 11 августа в Большом зале Русского театра драмы имени Лермонтова.Яськов родился 13 октября 1952 года. В 1978-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу театра имени Лермонтова в Абакане. За свою театральную карьеру Яськов сыграл более 50 ролей в постановках по различным произведениям русских и зарубежных авторов, среди которых: "А зори здесь тихие...", "Продавец дождя" и "Торжество любви". Актер также снялся в фильме "Требуются мужчины" совместно с Евгением Киндиновым и Юрием Кузнецовым. За свою жизнь артист получил множество наград в СССР и России, в том числе звания "Заслуженный артист Республики Хакасия" в 1993 году и "Заслуженный артист Российской Федерации" в 2000-м.
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россия, ссср, театр
Россия, СССР, Театр, Культура
Умер заслуженный артист России Александр Яськов

Умер заслуженный артист театра и кино Александр Яськов

© Фото : Театр им.ЛермонтоваАктер Александр Яськов
Актер Александр Яськов - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Театр им.Лермонтова
Актер Александр Яськов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, актер Александр Яськов, сообщил Telegram-канал театра имени Лермонтова, где с 1978 года служил актер.
В сообщении уточняется, что актер скончался 8 августа, причина не указана.
"Александр Яськов был настоящей театральной легендой. Это один из тех артистов, которые пришли работать в Русский театр сразу со студенческих подмостков и остались верны абаканской сцене спустя более 40 лет", — сказано в сообщении театра.
Прощание с артистом состоится 11 августа в Большом зале Русского театра драмы имени Лермонтова.
Яськов родился 13 октября 1952 года. В 1978-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу театра имени Лермонтова в Абакане. За свою театральную карьеру Яськов сыграл более 50 ролей в постановках по различным произведениям русских и зарубежных авторов, среди которых: "А зори здесь тихие...", "Продавец дождя" и "Торжество любви". Актер также снялся в фильме "Требуются мужчины" совместно с Евгением Киндиновым и Юрием Кузнецовым. За свою жизнь артист получил множество наград в СССР и России, в том числе звания "Заслуженный артист Республики Хакасия" в 1993 году и "Заслуженный артист Российской Федерации" в 2000-м.
 
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