Умер заслуженный артист России Александр Яськов
Умер заслуженный артист театра и кино Александр Яськов
© Фото : Театр им.ЛермонтоваАктер Александр Яськов
© Фото : Театр им.Лермонтова
Актер Александр Яськов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, актер Александр Яськов, сообщил Telegram-канал театра имени Лермонтова, где с 1978 года служил актер.
В сообщении уточняется, что актер скончался 8 августа, причина не указана.
"Александр Яськов был настоящей театральной легендой. Это один из тех артистов, которые пришли работать в Русский театр сразу со студенческих подмостков и остались верны абаканской сцене спустя более 40 лет", — сказано в сообщении театра.
Прощание с артистом состоится 11 августа в Большом зале Русского театра драмы имени Лермонтова.
Яськов родился 13 октября 1952 года. В 1978-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу театра имени Лермонтова в Абакане. За свою театральную карьеру Яськов сыграл более 50 ролей в постановках по различным произведениям русских и зарубежных авторов, среди которых: "А зори здесь тихие...", "Продавец дождя" и "Торжество любви". Актер также снялся в фильме "Требуются мужчины" совместно с Евгением Киндиновым и Юрием Кузнецовым. За свою жизнь артист получил множество наград в СССР и России, в том числе звания "Заслуженный артист Республики Хакасия" в 1993 году и "Заслуженный артист Российской Федерации" в 2000-м.