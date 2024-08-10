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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 10.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T22:52

2024-08-10T22:52

2024-08-10T22:52

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. "В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного", автор публикации ссылается на корреспондентов телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины