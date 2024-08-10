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"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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16:16 10.08.2024 (обновлено: 16:18 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:16
2024-08-10T16:18
в мире
курская область
украина
россия
чей боуз
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет &lt;…&gt;, конечно же, уничтожена", — отметил он.Боуз подчеркнул, что власти Украины готовы пожертвовать любым количеством граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона. Кроме того, добавил эксперт, Запад продолжает следовать по пути эскалации, подводя своих людей к мировой войне.Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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в мире, курская область, украина, россия, чей боуз, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Украина, Россия, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

Боуз: рейды украинской армии на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена", — отметил он.
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Боуз подчеркнул, что власти Украины готовы пожертвовать любым количеством граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона. Кроме того, добавил эксперт, Запад продолжает следовать по пути эскалации, подводя своих людей к мировой войне.
Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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В миреКурская областьУкраинаРоссияЧей БоузВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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