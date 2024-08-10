https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html

"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:16

2024-08-10T16:16

2024-08-10T16:18

в мире

курская область

украина

россия

чей боуз

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена", — отметил он.Боуз подчеркнул, что власти Украины готовы пожертвовать любым количеством граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона. Кроме того, добавил эксперт, Запад продолжает следовать по пути эскалации, подводя своих людей к мировой войне.Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html

курская область

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россия

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