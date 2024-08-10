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В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой - РИА Новости, 10.08.2024
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14:23 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой - РИА Новости, 10.08.2024
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой
Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:23
2024-08-10T14:23
в мире
донбасс
курская область
германия
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. &lt;…&gt; Там русские ежедневно продвигаются вперед", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области маневром, направленным на поддержание своего образа в глазах партнеров. Журналист добавил, что ВСУ не смогут добиться там результатов, поскольку у них недостаточно для этого сил.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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донбасс
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в мире, донбасс, курская область, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Донбасс, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой

Welt: ВСУ терпят крах в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперед", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области маневром, направленным на поддержание своего образа в глазах партнеров. Журналист добавил, что ВСУ не смогут добиться там результатов, поскольку у них недостаточно для этого сил.
Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.
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В миреДонбассКурская областьГерманияВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
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