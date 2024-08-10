https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой - РИА Новости, 10.08.2024
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой
Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:23
2024-08-10T14:23
2024-08-10T14:23
в мире
донбасс
курская область
германия
вооруженные силы украины
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперед", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области маневром, направленным на поддержание своего образа в глазах партнеров. Журналист добавил, что ВСУ не смогут добиться там результатов, поскольку у них недостаточно для этого сил.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html
донбасс
курская область
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, курская область, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Донбасс, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой
Welt: ВСУ терпят крах в Донбассе