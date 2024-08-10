https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html

В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой

В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой - РИА Новости, 10.08.2024

В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой

Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:23

2024-08-10T14:23

2024-08-10T14:23

в мире

донбасс

курская область

германия

вооруженные силы украины

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Для ВСУ по-прежнему складывается сложнейшая ситуация в Донбассе, поэтому украинские военные пытаются скрыть этот факт, ради чего начали рейды в Курской области, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперед", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области маневром, направленным на поддержание своего образа в глазах партнеров. Журналист добавил, что ВСУ не смогут добиться там результатов, поскольку у них недостаточно для этого сил.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html

донбасс

курская область

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, курская область, германия, вооруженные силы украины, welt