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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске - РИА Новости, 10.08.2024
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06:52 10.08.2024 (обновлено: 17:04 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/vsu-1965335399.html
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске - РИА Новости, 10.08.2024
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске
По военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске нанесли минимум пять ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:52
2024-08-10T17:04
в мире
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске нанесли минимум пять ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В городах Славянск и Краматорск (временно оккупированная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.) около шести утра 10 августа зафиксировано минимум пять прилетов. &lt;...&gt; В Краматорске один из прилетов был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города&quot;, — заявил собеседник агентства.Он добавил, что на складе в Краматорске, вероятно, повреждены одна или две американские установки залпового огня HIMARS.По информации Лебедева, в городе после ударов начались выборочные проверки документов и техники.В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)
В мире, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске

Подполье: минимум пять ударов нанесены по военным объектам ВСУ

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный на месте происшествия в Полтавской области
Украинский пожарный на месте происшествия в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске нанесли минимум пять ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В городах Славянск и Краматорск (временно оккупированная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.) около шести утра 10 августа зафиксировано минимум пять прилетов. <...> В Краматорске один из прилетов был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города", — заявил собеседник агентства.

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Он добавил, что на складе в Краматорске, вероятно, повреждены одна или две американские установки залпового огня HIMARS.
По информации Лебедева, в городе после ударов начались выборочные проверки документов и техники.
В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреСлавянскКраматорскВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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