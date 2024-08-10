https://ria.ru/20240810/vsu-1965335399.html

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске - РИА Новости, 10.08.2024

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске

По военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске нанесли минимум пять ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:52

2024-08-10T06:52

2024-08-10T17:04

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славянск

краматорск

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске нанесли минимум пять ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В городах Славянск и Краматорск (временно оккупированная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.) около шести утра 10 августа зафиксировано минимум пять прилетов. <...> В Краматорске один из прилетов был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что на складе в Краматорске, вероятно, повреждены одна или две американские установки залпового огня HIMARS.По информации Лебедева, в городе после ударов начались выборочные проверки документов и техники.В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html

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в мире, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)