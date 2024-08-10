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В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности - РИА Новости, 10.08.2024
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17:25 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/volgograd-1965405698.html
В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности
В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности - РИА Новости, 10.08.2024
В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности
Пенсионер из Волгограда выстрелил из ружья в свою жену и соседа из ревности, пострадавшие в реанимации, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по Волгоградской... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:25
2024-08-10T17:25
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Пенсионер из Волгограда выстрелил из ружья в свою жену и соседа из ревности, пострадавшие в реанимации, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по Волгоградской области. "По данным следствия, 10 августа подозреваемый во дворе своего домовладения произвел прицельные выстрелы из охотничьего ружья в жену и соседа", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. По данным СК, против 78-летнего стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц." По информации ведомства, его жертвам 66 и 76 лет. Предварительно, причина расправы стала ревность.
https://ria.ru/20240613/pensioner-1952598751.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности

В Волгограде пенсионер выстрелил в жену и соседа, пострадавшие в реанимации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Пенсионер из Волгограда выстрелил из ружья в свою жену и соседа из ревности, пострадавшие в реанимации, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по Волгоградской области.
«
"По данным следствия, 10 августа подозреваемый во дворе своего домовладения произвел прицельные выстрелы из охотничьего ружья в жену и соседа", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
По данным СК, против 78-летнего стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц." По информации ведомства, его жертвам 66 и 76 лет. Предварительно, причина расправы стала ревность.
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