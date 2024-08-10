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США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов

США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов - РИА Новости, 10.08.2024

США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов

Американские военные уничтожили ракетную установку, беспилотное надводное судно правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в районах Йемена и два РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:49

2024-08-10T05:49

2024-08-10T05:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Американские военные уничтожили ракетную установку, беспилотное надводное судно правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в районах Йемена и два их беспилотных летательных аппарата над Красным морем, сообщает центральное командование вооруженных сил США в социальной сети Х. "За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили одну поддерживаемую Ираном ракетную установку хуситов и одно беспилотное надводное судно в контролируемых хуситами районах Йемена. Кроме того, силы центрального командования успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата хуситов над Красным морем", - говорится в заявлении командования.Отмечается, что военные США посчитали это оружие "явной и неминуемой угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Также командование утверждает, что "безрассудное и опасное поведение" хуситов угрожает региональной стабильности и безопасности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.

https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, йемен, сша, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году