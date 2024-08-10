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США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов - РИА Новости, 10.08.2024
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05:49 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/voennye-1965332901.html
США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов
США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов - РИА Новости, 10.08.2024
США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов
Американские военные уничтожили ракетную установку, беспилотное надводное судно правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в районах Йемена и два РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:49
2024-08-10T05:49
в мире
космос - риа наука
йемен
сша
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Американские военные уничтожили ракетную установку, беспилотное надводное судно правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в районах Йемена и два их беспилотных летательных аппарата над Красным морем, сообщает центральное командование вооруженных сил США в социальной сети Х. "За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили одну поддерживаемую Ираном ракетную установку хуситов и одно беспилотное надводное судно в контролируемых хуситами районах Йемена. Кроме того, силы центрального командования успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата хуситов над Красным морем", - говорится в заявлении командования.Отмечается, что военные США посчитали это оружие "явной и неминуемой угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Также командование утверждает, что "безрассудное и опасное поведение" хуситов угрожает региональной стабильности и безопасности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
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в мире, космос - риа наука, йемен, сша, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, США, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов

Военные США уничтожили ракетную установку, судно и два беспилотника хуситов

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Американские военные уничтожили ракетную установку, беспилотное надводное судно правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в районах Йемена и два их беспилотных летательных аппарата над Красным морем, сообщает центральное командование вооруженных сил США в социальной сети Х.
«
"За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили одну поддерживаемую Ираном ракетную установку хуситов и одно беспилотное надводное судно в контролируемых хуситами районах Йемена. Кроме того, силы центрального командования успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата хуситов над Красным морем", - говорится в заявлении командования.
Отмечается, что военные США посчитали это оружие "явной и неминуемой угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Также командование утверждает, что "безрассудное и опасное поведение" хуситов угрожает региональной стабильности и безопасности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива
6 марта, 15:19
 
В миреКосмос - РИА НаукаЙеменСШАКрасное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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