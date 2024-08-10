https://ria.ru/20240810/vks-1965331023.html

Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр"

Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр" - РИА Новости, 10.08.2024

Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр"

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла в течение суток около 40 ударов по целям ВСУ в интересах группировки войск "Центр", сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:07

2024-08-10T05:07

2024-08-10T05:23

специальная военная операция на украине

россия

торецк

киров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла в течение суток около 40 ударов по целям ВСУ в интересах группировки войск "Центр", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук. "Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово", - сказал Савчук. Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ. Всего в течение суток огневое поражение было нанесено 385 выявленным целям противника. В частности, огнём тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение четырём опорным пунктам ВСУ в районе Новгородского и Кирова. "Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", гаубица М777, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата", - добавил Савчук.

https://ria.ru/20240810/rogov-1965328933.html

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россия, торецк, киров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии