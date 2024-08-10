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Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр"
Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр" - РИА Новости, 10.08.2024
Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр"
Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла в течение суток около 40 ударов по целям ВСУ в интересах группировки войск "Центр", сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:07
2024-08-10T05:07
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла в течение суток около 40 ударов по целям ВСУ в интересах группировки войск "Центр", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук. "Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово", - сказал Савчук. Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ. Всего в течение суток огневое поражение было нанесено 385 выявленным целям противника. В частности, огнём тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение четырём опорным пунктам ВСУ в районе Новгородского и Кирова. "Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", гаубица М777, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата", - добавил Савчук.
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россия, торецк, киров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Торецк, Киров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки "Центр"
Авиация ВКС нанесла около 40 ударов по ВСУ в интересах группировки "Центр"
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла в течение суток около 40 ударов по целям ВСУ в интересах группировки войск "Центр", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
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"Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово", - сказал Савчук.
Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.
Всего в течение суток огневое поражение было нанесено 385 выявленным целям противника. В частности, огнём тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение четырём опорным пунктам ВСУ в районе Новгородского и Кирова.
"Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана", гаубица М777, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата", - добавил Савчук.