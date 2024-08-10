https://ria.ru/20240810/vintovka-1965406431.html
Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников"
Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников" - РИА Новости, 10.08.2024
Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников"
Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости о принятии винтовки на... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:33
2024-08-10T17:33
2024-08-10T17:35
новое оружие россии
технологии
патриот
калашников (концерн)
свч-308(винтовка чукавина)
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КУБИНКА (Московская область), 10 авг - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости о принятии винтовки на вооружение. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "Снайперская винтовка как оружие состоялась, идёт ее серийное производство, в том числе с применением на СВО. Процесс ее принятия на вооружение - формализация процесса", - заявил Лушников. Среди её преимуществ - точность и кучность стрельбы. В связи с полученными отзывами от пользователей, у винтовки будет доработана эргономичность.
https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, патриот, калашников (концерн), свч-308(винтовка чукавина)
Новое оружие России, Технологии, Патриот, Калашников (концерн), СВЧ-308(винтовка Чукавина)
Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников"
Лушников заявил, снайперская винтовка Чукавина уже применяется на СВО