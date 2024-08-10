https://ria.ru/20240810/vintovka-1965406431.html

Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников"

Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников" - РИА Новости, 10.08.2024

Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил "Калашников"

Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости о принятии винтовки на... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:33

2024-08-10T17:33

2024-08-10T17:35

новое оружие россии

технологии

патриот

калашников (концерн)

свч-308(винтовка чукавина)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/36/1561673643_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_a36580bb786cf3554ae09f6f5ccb390b.jpg

КУБИНКА (Московская область), 10 авг - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина состоялась как оружие, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости о принятии винтовки на вооружение. Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот". "Снайперская винтовка как оружие состоялась, идёт ее серийное производство, в том числе с применением на СВО. Процесс ее принятия на вооружение - формализация процесса", - заявил Лушников. Среди её преимуществ - точность и кучность стрельбы. В связи с полученными отзывами от пользователей, у винтовки будет доработана эргономичность.

https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, патриот, калашников (концерн), свч-308(винтовка чукавина)