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Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется августовская погода
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется августовская погода - РИА Новости, 10.08.2024
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется августовская погода
Нормальная августовская погода с температурами 20-25 градусов вернется в Москву во второй половине следующей недели после похолодания и дождей, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:22
2024-08-10T03:22
2024-08-10T03:22
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Нормальная августовская погода с температурами 20-25 градусов вернется в Москву во второй половине следующей недели после похолодания и дождей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к понедельнику дневная температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов. "Во вторник начнется постепенное улучшение. Если в понедельник температура будет ниже нормы на 2-3 градуса, то во вторник - на 1-2, она будет в диапазоне 18-23 градуса во всем московском регионе. В среду осадки начнут ослабевать, и облачность будет уменьшаться. Дневные температуры будут уже 19-24, ночные будут в диапазоне 14-19. Дальше, с четверга и до конца недели, будет однородный режим погоды. Воздушные массы будут все равно с севера, но облаков будет не очень много, и солнечная энергия будет достигать подстилающей поверхности, прогревать ее, это тепло будет передаваться в приземный слой воздуха, поэтому температура ночью - 10-15 градусов, днем - 20-25", - сказал Вильфанд. По его словам, такая погода во второй половине следующей неделе в Москве будет соответствовать климатической норме августа.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется августовская погода
Вильфанд: теплая погода вернется в Москву во второй половине следующей недели