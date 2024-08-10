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Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области

Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары неуправляемыми авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:01

2024-08-10T05:01

2024-08-10T08:14

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вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары неуправляемыми авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в российском военном ведомстве. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик нанесения удара.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

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Удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны 2024-08-10T05:01 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, происшествия