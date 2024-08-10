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Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары неуправляемыми авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:01
2024-08-10T05:01
2024-08-10T08:14
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары неуправляемыми авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в российском военном ведомстве. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик нанесения удара.
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Удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области
Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Происшествия
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
Минобороны: Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и бронетехнике ВСУ под Курском
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары неуправляемыми авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
"По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик нанесения удара.