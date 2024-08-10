https://ria.ru/20240810/venesuela-1965336013.html

В Венесуэле надеются на скорое вступление в БРИКС

В Венесуэле надеются на скорое вступление в БРИКС - РИА Новости, 10.08.2024

В Венесуэле надеются на скорое вступление в БРИКС

Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес в интервью РИА Новости выразил надежду, что решение о членстве Каракаса в БРИКС может быть достигнуто уже на... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:04

2024-08-10T07:04

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ООН, 10 авг - РИА Новости. Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес в интервью РИА Новости выразил надежду, что решение о членстве Каракаса в БРИКС может быть достигнуто уже на предстоящем саммите организации в Казани. "Что касается сроков (вступления Венесуэлы в БРИКС - ред.), я хотел бы надеяться, что в Казани на следующем саммите решение будет официально объявлено в позитивном ключе", — сказал Перес.По его словам, в Венесуэле такое решение бы очень приветствовали, а если все же договоренности достичь не удастся, Каракас по-прежнему готов быть "активным игроком этого нового мира". Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль ранее сообщал, что президент страны Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в России. Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял позднее РИА Новости, что Москва, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на октябрьском саммите организации в Казани делегацию "должного уровня" План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

https://ria.ru/20240808/erevan-1964911101.html

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