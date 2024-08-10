https://ria.ru/20240810/venesuela-1965333942.html

В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС

В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС - РИА Новости, 10.08.2024

В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС

БРИКС находится на переднем крае многополярного мира, и Каракас станет "отличным дополнением" к организации, в том числе за счет своих нефтяных запасов, сообщил РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:06

2024-08-10T06:06

2024-08-10T06:06

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николас мадуро

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ООН, 10 авг - РИА Новости. БРИКС находится на переднем крае многополярного мира, и Каракас станет "отличным дополнением" к организации, в том числе за счет своих нефтяных запасов, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес. "Мы считаем, что многополярный мир уже возник. И сейчас он укрепляется, и БРИКС находится на переднем крае этого нового многополярного мира... и Венесуэла хочет внести свой вклад в укрепление этого нового мира", – сказал Перес. По его словам, Венесуэла станет "отличным дополнением" к БРИКС, в том числе ввиду больших нефтяных запасов. Ранее президент страны Николас Мадуро сообщал, что Каракас готов сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, отметив, что Венесуэла "сделала ставку" на сотрудничество с организацией.

https://ria.ru/20240809/briks-1965084880.html

https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html

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венесуэла, каракас, николас мадуро, брикс, оон, в мире