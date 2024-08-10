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В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС
В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС - РИА Новости, 10.08.2024
В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС
БРИКС находится на переднем крае многополярного мира, и Каракас станет "отличным дополнением" к организации, в том числе за счет своих нефтяных запасов, сообщил РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:06
2024-08-10T06:06
2024-08-10T06:06
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ООН, 10 авг - РИА Новости. БРИКС находится на переднем крае многополярного мира, и Каракас станет "отличным дополнением" к организации, в том числе за счет своих нефтяных запасов, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес. "Мы считаем, что многополярный мир уже возник. И сейчас он укрепляется, и БРИКС находится на переднем крае этого нового многополярного мира... и Венесуэла хочет внести свой вклад в укрепление этого нового мира", – сказал Перес. По его словам, Венесуэла станет "отличным дополнением" к БРИКС, в том числе ввиду больших нефтяных запасов. Ранее президент страны Николас Мадуро сообщал, что Каракас готов сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, отметив, что Венесуэла "сделала ставку" на сотрудничество с организацией.
https://ria.ru/20240809/briks-1965084880.html
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венесуэла, каракас, николас мадуро, брикс, оон, в мире
Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, БРИКС, ООН, В мире
В Венесуэле заявили, что страна станет "отличным дополнением" к БРИКС
Зампостпреда при ООН Перес: Венесуэла станет "отличным дополнением" к БРИКС