Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад
Fox News: напарника Харрис Уолца в 1995 году арестовывали за пьяное вождение
© AP Photo / Jacquelyn MartinГубернатор Миннесоты Тим Уолц
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц почти тридцать лет назад был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал Fox News.
"Уолц признал вину, заплатил штраф в 200 долларов и якобы с тех пор не употребляет алкоголь", - сообщает телеканал.
В США разгорелся скандал из-за военной службы Уолца
9 августа, 05:54
Как говорится в сообщении, в сентябре 1995 гола Уолца арестовали в штате Небраска по подозрению в вождении в нетрезвом виде. 28-летний школьный учитель Уолц ехал со скоростью под 130 километров в час и провалил тест на трезвость, а содержание алкоголя в его крови превысило допустимые пределы, говорится в сообщении.
На этой неделе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Еще раньше оппоненты пеняли политику на поддержку трансгендеров, на посту губернатора Миннесоты он действительно утверждал ряд инициатив по этому вопросу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).