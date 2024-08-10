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Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад - РИА Новости, 10.08.2024
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17:20 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/uolts-1965404904.html
Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад
Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад - РИА Новости, 10.08.2024
Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад
Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц почти тридцать лет назад был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:20
2024-08-10T17:20
в мире
сша
небраска
ирак
тим уолц
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц почти тридцать лет назад был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал Fox News. "Уолц признал вину, заплатил штраф в 200 долларов и якобы с тех пор не употребляет алкоголь", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, в сентябре 1995 гола Уолца арестовали в штате Небраска по подозрению в вождении в нетрезвом виде. 28-летний школьный учитель Уолц ехал со скоростью под 130 километров в час и провалил тест на трезвость, а содержание алкоголя в его крови превысило допустимые пределы, говорится в сообщении. На этой неделе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Еще раньше оппоненты пеняли политику на поддержку трансгендеров, на посту губернатора Миннесоты он действительно утверждал ряд инициатив по этому вопросу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
https://ria.ru/20240809/uolts-1965093273.html
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небраска
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в мире, сша, небраска, ирак, тим уолц, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Небраска, Ирак, Тим Уолц, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад

Fox News: напарника Харрис Уолца в 1995 году арестовывали за пьяное вождение

© AP Photo / Jacquelyn MartinГубернатор Миннесоты Тим Уолц
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц почти тридцать лет назад был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал Fox News.
"Уолц признал вину, заплатил штраф в 200 долларов и якобы с тех пор не употребляет алкоголь", - сообщает телеканал.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В США разгорелся скандал из-за военной службы Уолца
9 августа, 05:54
Как говорится в сообщении, в сентябре 1995 гола Уолца арестовали в штате Небраска по подозрению в вождении в нетрезвом виде. 28-летний школьный учитель Уолц ехал со скоростью под 130 километров в час и провалил тест на трезвость, а содержание алкоголя в его крови превысило допустимые пределы, говорится в сообщении.
На этой неделе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Еще раньше оппоненты пеняли политику на поддержку трансгендеров, на посту губернатора Миннесоты он действительно утверждал ряд инициатив по этому вопросу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ
Вчера, 17:14
 
В миреСШАНебраскаИракТим УолцКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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