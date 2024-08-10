https://ria.ru/20240810/uolts-1965404904.html

Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад

Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад - РИА Новости, 10.08.2024

Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад

Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц почти тридцать лет назад был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:20

2024-08-10T17:20

2024-08-10T17:20

в мире

сша

небраска

ирак

тим уолц

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц почти тридцать лет назад был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал Fox News. "Уолц признал вину, заплатил штраф в 200 долларов и якобы с тех пор не употребляет алкоголь", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, в сентябре 1995 гола Уолца арестовали в штате Небраска по подозрению в вождении в нетрезвом виде. 28-летний школьный учитель Уолц ехал со скоростью под 130 километров в час и провалил тест на трезвость, а содержание алкоголя в его крови превысило допустимые пределы, говорится в сообщении. На этой неделе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Еще раньше оппоненты пеняли политику на поддержку трансгендеров, на посту губернатора Миннесоты он действительно утверждал ряд инициатив по этому вопросу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

https://ria.ru/20240809/uolts-1965093273.html

https://ria.ru/20240810/tramp-1965404006.html

сша

небраска

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, небраска, ирак, тим уолц, камала харрис, выборы президента сша — 2024