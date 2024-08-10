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СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024
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08:42 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html
СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область
СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024
СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область
Западные страны одобрили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает Politico со ссылкой на слова представителя МИД Германии. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:42
2024-08-10T08:42
курская область
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
politico
мид германии
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Западные страны одобрили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает Politico со ссылкой на слова представителя МИД Германии.Как сказали изданию в министерстве, Украина имеет право на самозащиту, которое не ограничивается только территорией самой страны.Журналисты отметили, что в самом Берлине не было каких-либо жестких запретов касательно рейда ВСУ на российские земли.Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе действует режим ЧС федерального характера. Также в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240809/ermak-1965216680.html
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курская область
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курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, politico, мид германии, берлин (город), в мире, политика
Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Politico, МИД Германии, Берлин (город), В мире, Политика
СМИ: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Politico: союзники Украины дали зеленый свет на атаку ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Западные страны одобрили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает Politico со ссылкой на слова представителя МИД Германии.
Как сказали изданию в министерстве, Украина имеет право на самозащиту, которое не ограничивается только территорией самой страны.
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Журналисты отметили, что в самом Берлине не было каких-либо жестких запретов касательно рейда ВСУ на российские земли.
Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе действует режим ЧС федерального характера. Также в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим КТО.
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Курская областьУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныPoliticoМИД ГерманииБерлин (город)В миреПолитика
 
 
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