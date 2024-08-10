https://ria.ru/20240810/ukraina-1965337959.html

Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ

Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ

Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось, пишет издание... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:44

2024-08-10T07:44

2024-08-10T07:52

украина

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

владимир путин

николай азаров (политик)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось, пишет издание Wall Street Journal. "Набор большего количества мужчин, вероятно, станет всё более трудным... Уже сейчас войска на фронте на восточной Украине жалуются, что их батальоны испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах... Большинство мужчин, которые хотели присоединиться к вооруженным силам, уже сделали это", - пишет издание. Согласно изданию, многие мужчины "боеспособного" возраста на Украине пытаются избежать армии "любыми возможными способами". Как пишет газета, молодые люди скрываются или пытаются найти способы покинуть страну, а один из вербовщиков на военную службу заявил газете, что украинцы "боятся идти сражаться". Как сообщала в декабре 2023 года погранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

https://radiosputnik.ru/20240807/demografiya-1964739287.html

https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, николай азаров (политик), в мире