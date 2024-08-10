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Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
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07:44 10.08.2024 (обновлено: 07:52 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/ukraina-1965337959.html
Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ
Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ
Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось, пишет издание... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:44
2024-08-10T07:52
украина
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
николай азаров (политик)
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось, пишет издание Wall Street Journal. "Набор большего количества мужчин, вероятно, станет всё более трудным... Уже сейчас войска на фронте на восточной Украине жалуются, что их батальоны испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах... Большинство мужчин, которые хотели присоединиться к вооруженным силам, уже сделали это", - пишет издание. Согласно изданию, многие мужчины "боеспособного" возраста на Украине пытаются избежать армии "любыми возможными способами". Как пишет газета, молодые люди скрываются или пытаются найти способы покинуть страну, а один из вербовщиков на военную службу заявил газете, что украинцы "боятся идти сражаться". Как сообщала в декабре 2023 года погранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
https://radiosputnik.ru/20240807/demografiya-1964739287.html
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украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, николай азаров (политик), в мире
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Николай Азаров (политик), В мире
Киеву становится все труднее призывать новобранцев, пишут СМИ

WSJ: Киев испытывает дефицит людей в войсках, призывать становится труднее

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось, пишет издание Wall Street Journal.
«
"Набор большего количества мужчин, вероятно, станет всё более трудным... Уже сейчас войска на фронте на восточной Украине жалуются, что их батальоны испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах... Большинство мужчин, которые хотели присоединиться к вооруженным силам, уже сделали это", - пишет издание.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ
25 марта, 11:10
Согласно изданию, многие мужчины "боеспособного" возраста на Украине пытаются избежать армии "любыми возможными способами". Как пишет газета, молодые люди скрываются или пытаются найти способы покинуть страну, а один из вербовщиков на военную службу заявил газете, что украинцы "боятся идти сражаться".
Как сообщала в декабре 2023 года погранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти.
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Это не кризис, а катастрофа. Демография на Украине в необратимом упадке
7 августа, 18:23
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине
29 января, 12:01
 
УкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНиколай Азаров (политик)В мире
 
 
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