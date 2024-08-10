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Куба назвала атаку ЦАХАЛ на школу в Газе преступлением против человечности - РИА Новости, 10.08.2024
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22:48 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/udar-1965442553.html
Куба назвала атаку ЦАХАЛ на школу в Газе преступлением против человечности
Куба назвала атаку ЦАХАЛ на школу в Газе преступлением против человечности - РИА Новости, 10.08.2024
Куба назвала атаку ЦАХАЛ на школу в Газе преступлением против человечности
Правительство Кубы решительно осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались сотни мирных жителей и считает его преступлением против... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:48
2024-08-10T22:48
в мире
израиль
куба
алжир (провинция)
бруно родригес паррилья
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Правительство Кубы решительно осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались сотни мирных жителей и считает его преступлением против человечности, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим. "После нападения на школу, которая служила убежищем для сотен мирных жителей, мы решительно осуждаем новое преступление Израиля против человечности в секторе Газа. Израиль в очередной раз демонстрирует полное неуважение к международному гуманитарному праву. Подтверждаем наше требование положить конец геноциду", - написал Родригес в своем блоге в Х.
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израиль
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в мире, израиль, куба, алжир (провинция), бруно родригес паррилья, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Куба, Алжир (провинция), Бруно Родригес Паррилья, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Куба назвала атаку ЦАХАЛ на школу в Газе преступлением против человечности

МИД Кубы назвал удар Израиля по школе в Газе преступлением против человечности

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Правительство Кубы решительно осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались сотни мирных жителей и считает его преступлением против человечности, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим.
«
"После нападения на школу, которая служила убежищем для сотен мирных жителей, мы решительно осуждаем новое преступление Израиля против человечности в секторе Газа. Израиль в очередной раз демонстрирует полное неуважение к международному гуманитарному праву. Подтверждаем наше требование положить конец геноциду", - написал Родригес в своем блоге в Х.
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В миреИзраильКубаАлжир (провинция)Бруно Родригес ПаррильяХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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