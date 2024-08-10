https://ria.ru/20240810/udar-1965406010.html

Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе

Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024

Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе

Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:31

2024-08-10T17:31

2024-08-10T17:31

в мире

израиль

франция

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 10 авг – РИА Новости. Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД страны. Ранее палестинские экстренные службы сообщали, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Франция самым решительным образом осуждает израильский удар, нанесенный 9 августа по школе Аль-Табаин в городе Газа", - сказано в заявлении. Во французском МИД заявили, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право, и вновь призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240810/gaza-1965376825.html

https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965389041.html

https://ria.ru/20240810/khusity-1965359294.html

израиль

франция

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль 2024-08-10T17:31 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, франция, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году