Рейтинг@Mail.ru
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/udar-1965406010.html
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе
Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:31
2024-08-10T17:31
в мире
израиль
франция
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965376068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53ea4f9cab61b00746eca98e83877cfe.jpg
ПАРИЖ, 10 авг – РИА Новости. Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД страны. Ранее палестинские экстренные службы сообщали, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Франция самым решительным образом осуждает израильский удар, нанесенный 9 августа по школе Аль-Табаин в городе Газа", - сказано в заявлении. Во французском МИД заявили, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право, и вновь призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965376825.html
https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965389041.html
https://ria.ru/20240810/khusity-1965359294.html
израиль
франция
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
2024-08-10T17:31
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965376068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_268c3874d395f2d3880dbfbaebea8648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, франция, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе

Франция осудила израильский удар по школе в Газе, где погибли десятки человек

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 авг – РИА Новости. Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД страны.
Ранее палестинские экстренные службы сообщали, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Израиле заявили, что в школе в Газе были боевики ХАМАС
Вчера, 14:04
"Франция самым решительным образом осуждает израильский удар, нанесенный 9 августа по школе Аль-Табаин в городе Газа", - сказано в заявлении.
Во французском МИД заявили, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право, и вновь призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по Газе
Вчера, 15:18
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Хуситы обвинили США в поддержке Израиля
Вчера, 11:48
 
В миреИзраильФранцияРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала