https://ria.ru/20240810/udar-1965406010.html
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе
Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:31
2024-08-10T17:31
2024-08-10T17:31
в мире
израиль
франция
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 10 авг – РИА Новости. Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД страны. Ранее палестинские экстренные службы сообщали, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Франция самым решительным образом осуждает израильский удар, нанесенный 9 августа по школе Аль-Табаин в городе Газа", - сказано в заявлении. Во французском МИД заявили, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право, и вновь призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965376825.html
https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965389041.html
https://ria.ru/20240810/khusity-1965359294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965376068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_268c3874d395f2d3880dbfbaebea8648.jpg
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
2024-08-10T17:31
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, франция, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Франция решительно осудила удар Израиля по школе в Газе
Франция осудила израильский удар по школе в Газе, где погибли десятки человек
ПАРИЖ, 10 авг – РИА Новости. Франция самым решительным образом осуждает удар Израиля по школе в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД страны.
Ранее палестинские экстренные службы сообщали, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС
.
"Франция самым решительным образом осуждает израильский удар, нанесенный 9 августа по школе Аль-Табаин в городе Газа", - сказано в заявлении.
Во французском МИД заявили, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право, и вновь призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.