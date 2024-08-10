https://ria.ru/20240810/udar-1965401091.html

Британия после удара ЦАХАЛ призвала ХАМАС прекратить рисковать гражданскими

Британия после удара ЦАХАЛ призвала ХАМАС прекратить рисковать гражданскими - РИА Новости, 10.08.2024

Британия после удара ЦАХАЛ призвала ХАМАС прекратить рисковать гражданскими

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призвал палестинское движение ХАМАС прекратить подвергать опасности гражданское население в секторе Газа после израильского РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:49

2024-08-10T16:49

2024-08-10T16:49

в мире

израиль

великобритания

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призвал палестинское движение ХАМАС прекратить подвергать опасности гражданское население в секторе Газа после израильского удара по расположенной там школе. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. "Потрясен военным ударом Израиля по школе Аль-Табаин и трагической гибелью людей. ХАМАС должен прекратить подвергать гражданское население опасности", - написал Лэмми на своей странице в соцсети X. Вместе с этим глава британского МИД заявил, что Израиль "обязан соблюдать международное гуманитарное право". Министр также напомнил о необходимости добиться немедленного прекращения огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

https://ria.ru/20240810/livan-1965389703.html

израиль

великобритания

рафах (провинция)

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в мире, израиль, великобритания, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году