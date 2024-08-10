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Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи
Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи
В результате удара термобарической ракетой уничтожено 15 украинских боевиков на окраине Суджи Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:04
2024-08-10T12:04
2024-08-10T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
суджа
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В результате удара термобарической ракетой уничтожено 15 украинских боевиков на окраине Суджи Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков", - говорится в сообщении.Также авиация и ракетные войска нанесли поражение резервам противника на территории Сумской области Украины, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
суджа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, суджа, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи
Минобороны: на окраине Суджи ракетным ударом были уничтожены 15 боевиков