https://ria.ru/20240810/udar-1965363855.html

Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи

Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи - РИА Новости, 10.08.2024

Минобороны рассказало о ракетном ударе по наемникам на окраине Суджи

В результате удара термобарической ракетой уничтожено 15 украинских боевиков на окраине Суджи Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:04

2024-08-10T12:04

2024-08-10T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

суджа

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В результате удара термобарической ракетой уничтожено 15 украинских боевиков на окраине Суджи Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков", - говорится в сообщении.Также авиация и ракетные войска нанесли поражение резервам противника на территории Сумской области Украины, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

суджа

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Варвара Скокшина

безопасность, суджа, министерство обороны рф (минобороны рф)