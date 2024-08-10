https://ria.ru/20240810/tula-1965317341.html
В Тулу прибыли 123 жителя Курской области
В Тулу прибыли 123 жителя Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
В Тулу прибыли 123 жителя Курской области
В Тулу приехали 123 жителя, вынужденные покинуть приграничные населенные пункты Курской области, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:31
2024-08-10T00:31
2024-08-10T00:31
россия
курская область
тула
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Тулу приехали 123 жителя, вынужденные покинуть приграничные населенные пункты Курской области, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Тулу прибыли 123 жителя из Курской области. На железнодорожном вокзале их встретили сотрудники МЧС России, волонтеры, психологи и медики. Специалисты ведомства оказали помощь людям, вынужденным покинуть приграничные населенные пункты Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что прибывшие люди отправились в пункты временного размещения Тулы и Алексина. Психологи МЧС России оказывают всю необходимую поддержку, сопровождая их до мест пребывания. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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россия, курская область, тула, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Тула, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Тулу прибыли 123 жителя Курской области
МЧС: в Тулу приехали 123 жителя Курской области, вынужденные покинуть регион
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
В Тулу приехали 123 жителя, вынужденные покинуть приграничные населенные пункты Курской области, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале
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"В Тулу прибыли 123 жителя из Курской области. На железнодорожном вокзале их встретили сотрудники МЧС России, волонтеры, психологи и медики. Специалисты ведомства оказали помощь людям, вынужденным покинуть приграничные населенные пункты Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшие люди отправились в пункты временного размещения Тулы и Алексина. Психологи МЧС России оказывают всю необходимую поддержку, сопровождая их до мест пребывания.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.