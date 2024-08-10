МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области
"Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтерский центр в Курской области
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны, сообщили в организации.
«
"Молодая Гвардия" при поддержке "Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МГЕР.
Отмечается, что в первой волонтерской группе молодогвардейцы из Москвы, Тульской, Владимирской, Орловской и других областей.
«
"Они оказывают адресную и гуманитарную помощь людям в пунктах временного размещения. Работы хватает: погрузка и разгрузка гуманитарной помощи в сортировочных центрах МЧС, доставка детского питания и средств личной гигиены в ПВРы. У нас имеется необходимый опыт подобной работы. При необходимости количество волонтеров будет оперативно увеличено", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.