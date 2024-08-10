https://ria.ru/20240810/tsentry-1965435786.html

МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области

МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области

"Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны, сообщили в организации. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:23

2024-08-10T21:23

2024-08-10T21:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

москва

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

мгер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны, сообщили в организации. "Молодая Гвардия" при поддержке "Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МГЕР. Отмечается, что в первой волонтерской группе молодогвардейцы из Москвы, Тульской, Владимирской, Орловской и других областей. "Они оказывают адресную и гуманитарную помощь людям в пунктах временного размещения. Работы хватает: погрузка и разгрузка гуманитарной помощи в сортировочных центрах МЧС, доставка детского питания и средств личной гигиены в ПВРы. У нас имеется необходимый опыт подобной работы. При необходимости количество волонтеров будет оперативно увеличено", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html

курская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мгер, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии