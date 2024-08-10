Рейтинг@Mail.ru
МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/tsentry-1965435786.html
МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области
МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области
"Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны, сообщили в организации. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:23
2024-08-10T21:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
москва
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
мгер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны, сообщили в организации. "Молодая Гвардия" при поддержке "Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МГЕР. Отмечается, что в первой волонтерской группе молодогвардейцы из Москвы, Тульской, Владимирской, Орловской и других областей. "Они оказывают адресную и гуманитарную помощь людям в пунктах временного размещения. Работы хватает: погрузка и разгрузка гуманитарной помощи в сортировочных центрах МЧС, доставка детского питания и средств личной гигиены в ПВРы. У нас имеется необходимый опыт подобной работы. При необходимости количество волонтеров будет оперативно увеличено", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7288f1628ead004b615bfa9c6c12de97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мгер, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Москва, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, МГЕР, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия Единой России
МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области

"Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтерский центр в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны, сообщили в организации.
«
"Молодая Гвардия" при поддержке "Единой России" открыла волонтёрский центр в Курской области, в котором работают активисты из 13 регионов страны", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МГЕР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
Отмечается, что в первой волонтерской группе молодогвардейцы из Москвы, Тульской, Владимирской, Орловской и других областей.
«
"Они оказывают адресную и гуманитарную помощь людям в пунктах временного размещения. Работы хватает: погрузка и разгрузка гуманитарной помощи в сортировочных центрах МЧС, доставка детского питания и средств личной гигиены в ПВРы. У нас имеется необходимый опыт подобной работы. При необходимости количество волонтеров будет оперативно увеличено", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2024Посмотреть
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМоскваВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоМГЕРВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала