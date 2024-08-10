Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
В Днепропетровской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в одном из украинских городов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области объявили в 20.43 мск. Спустя десять минут тревога прозвучала в Харьковской области. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 21.40.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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