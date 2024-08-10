Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье
Минтранс: Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих район
Вид на Курск. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минтранс РФ доставил гуманитарную помощь в Курскую область и договорился предоставить необходимое количество транспорта для жителей, принявших решение покинуть приграничные районы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
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"Мы с командой Минтранса России доставили гуманитарную помощь в Курскую область. В областном центре провели совещание по транспортной безопасности с врио губернатора Алексеем Смирновым. Договорились о предоставлении необходимого количества транспорта для жителей, кто принял решение покинуть приграничье. Также проинспектировал лично организацию транспортной логистики на курском вокзале — нареканий нет", — написал министр в своём Telegram-канале.
Старовойт добавил, что команда Минтранса РФ привезла в пункты временного размещения 16 тонн товаров первой необходимости, продовольствие долгого срока хранения.
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"Встретился с ребятами из Курской народной дружины "Патриот" — им тоже сейчас как никогда нужна поддержка. ДНД (добровольная народная дружина) активно оказывает помощь в организации выезда жителей и патрулировании, в пользование передали УАЗ Патриот. Благодаря самоотверженному труду дружинников удается решать многие задачи по обеспечению безопасности и спасению людей", — отметил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.