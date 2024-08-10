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Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье - РИА Новости, 10.08.2024
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19:01 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html
Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье
Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье - РИА Новости, 10.08.2024
Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье
Минтранс РФ доставил гуманитарную помощь в Курскую область и договорился предоставить необходимое количество транспорта для жителей, принявших решение покинуть... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:01
2024-08-10T19:01
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
роман старовойт
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минтранс РФ доставил гуманитарную помощь в Курскую область и договорился предоставить необходимое количество транспорта для жителей, принявших решение покинуть приграничные районы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Мы с командой Минтранса России доставили гуманитарную помощь в Курскую область. В областном центре провели совещание по транспортной безопасности с врио губернатора Алексеем Смирновым. Договорились о предоставлении необходимого количества транспорта для жителей, кто принял решение покинуть приграничье. Также проинспектировал лично организацию транспортной логистики на курском вокзале — нареканий нет", — написал министр в своём Telegram-канале. Старовойт добавил, что команда Минтранса РФ привезла в пункты временного размещения 16 тонн товаров первой необходимости, продовольствие долгого срока хранения. "Встретился с ребятами из Курской народной дружины "Патриот" — им тоже сейчас как никогда нужна поддержка. ДНД (добровольная народная дружина) активно оказывает помощь в организации выезда жителей и патрулировании, в пользование передали УАЗ Патриот. Благодаря самоотверженному труду дружинников удается решать многие задачи по обеспечению безопасности и спасению людей", — отметил министр. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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здоровье - общество, россия, курская область, роман старовойт, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье

Минтранс: Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих район

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минтранс РФ доставил гуманитарную помощь в Курскую область и договорился предоставить необходимое количество транспорта для жителей, принявших решение покинуть приграничные районы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«
"Мы с командой Минтранса России доставили гуманитарную помощь в Курскую область. В областном центре провели совещание по транспортной безопасности с врио губернатора Алексеем Смирновым. Договорились о предоставлении необходимого количества транспорта для жителей, кто принял решение покинуть приграничье. Также проинспектировал лично организацию транспортной логистики на курском вокзале — нареканий нет", — написал министр в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Старовойт добавил, что команда Минтранса РФ привезла в пункты временного размещения 16 тонн товаров первой необходимости, продовольствие долгого срока хранения.
«
"Встретился с ребятами из Курской народной дружины "Патриот" — им тоже сейчас как никогда нужна поддержка. ДНД (добровольная народная дружина) активно оказывает помощь в организации выезда жителей и патрулировании, в пользование передали УАЗ Патриот. Благодаря самоотверженному труду дружинников удается решать многие задачи по обеспечению безопасности и спасению людей", — отметил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьРоман СтаровойтАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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