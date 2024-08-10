Самолет Трампа экстренно сел в Монтане из-за неисправности, сообщил CBS
CBS: самолет Трампа был перенаправлен в другой аэропорт из-за неисправности
© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самолет экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа был перенаправлен на посадку в другой аэропорт из-за технической неисправности, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.
«
"Самолет бывшего президента Дональда Трампа был вынужден отказаться от посадки в Монтане в пятницу из-за технической неисправности... У Трампа запланирован митинг в (городе) Бозмен в (штате) Монтана в пятницу вечером, но его частный самолет приземлился в Биллингсе в Монтане в пятницу днем", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Бозмен находится приблизительно в 240 километрах от Биллингса.
По информации NBC News, данных о том, планировал ли Трамп приземлиться в Бозмене или Биллингсе, нет, однако, по словам источника телеканала в Секретной службе, техническая неисправность в любом случае вынудила посадить самолет в Биллингсе. Согласно собеседнику телеканала, неисправность не связана с проблемами безопасности.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.