https://ria.ru/20240810/suzdal-1965407134.html

В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию

В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию - РИА Новости, 10.08.2024

В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию

Рекорд по самому массовому чаепитию планируется установить на праздновании 1000-летия Суздаля, в городе установили двухметровый самовар, сообщило правительство... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:43

2024-08-10T17:43

2024-08-10T17:43

суздаль

владимирская область

общество

туризм

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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Рекорд по самому массовому чаепитию планируется установить на праздновании 1000-летия Суздаля, в городе установили двухметровый самовар, сообщило правительство Владимирской области. Ранее сообщалось, что основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут в городе 9-11 августа. Подготовлена уникальная программа. Одной из площадок стал Межрегиональный гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля". "В этот день в Суздале будут ставить мировой рекорд по самому массовому чаепитию. На 1000-летии города работает самый высокий в мире – двухметровый - самовар. Его объём - 300 литров", - говорится в сообщении. Уточняется, что также в программе множество интерактивных мастер-классов и активная анимация. Так, 10 августа состоялось иммерсивное музыкальное представление "Суздальское застолье" с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма и его окольничие Фома и Матрёна устроили для гостей презентацию местных яств, познакомили с колоритом суздальской кухни. Состоялась дегустация сыров, огурцов, пирогов и других традиционных вкусностей.

https://ria.ru/20240808/suzdalmarshruty-1964839198.html

https://ria.ru/20240809/meroprijatija-1965074708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суздаль, владимирская область, общество