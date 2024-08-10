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В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию - РИА Новости, 10.08.2024
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Туризм
 
17:43 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/suzdal-1965407134.html
В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию
В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию - РИА Новости, 10.08.2024
В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию
Рекорд по самому массовому чаепитию планируется установить на праздновании 1000-летия Суздаля, в городе установили двухметровый самовар, сообщило правительство... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:43
2024-08-10T17:43
суздаль
владимирская область
общество
туризм
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Рекорд по самому массовому чаепитию планируется установить на праздновании 1000-летия Суздаля, в городе установили двухметровый самовар, сообщило правительство Владимирской области. Ранее сообщалось, что основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут в городе 9-11 августа. Подготовлена уникальная программа. Одной из площадок стал Межрегиональный гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля". "В этот день в Суздале будут ставить мировой рекорд по самому массовому чаепитию. На 1000-летии города работает самый высокий в мире – двухметровый - самовар. Его объём - 300 литров", - говорится в сообщении. Уточняется, что также в программе множество интерактивных мастер-классов и активная анимация. Так, 10 августа состоялось иммерсивное музыкальное представление "Суздальское застолье" с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма и его окольничие Фома и Матрёна устроили для гостей презентацию местных яств, познакомили с колоритом суздальской кухни. Состоялась дегустация сыров, огурцов, пирогов и других традиционных вкусностей.
https://ria.ru/20240808/suzdalmarshruty-1964839198.html
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суздаль, владимирская область, общество
Суздаль, Владимирская область, Общество, Туризм
В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию

На праздновании 1000-летия Суздаля установят рекорд по массовому чаепитию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСуздальский кремль у реки Каменки
Суздальский кремль у реки Каменки - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Суздальский кремль у реки Каменки. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Рекорд по самому массовому чаепитию планируется установить на праздновании 1000-летия Суздаля, в городе установили двухметровый самовар, сообщило правительство Владимирской области.
Ранее сообщалось, что основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут в городе 9-11 августа. Подготовлена уникальная программа. Одной из площадок стал Межрегиональный гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля".
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"В этот день в Суздале будут ставить мировой рекорд по самому массовому чаепитию. На 1000-летии города работает самый высокий в мире – двухметровый - самовар. Его объём - 300 литров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также в программе множество интерактивных мастер-классов и активная анимация. Так, 10 августа состоялось иммерсивное музыкальное представление "Суздальское застолье" с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма и его окольничие Фома и Матрёна устроили для гостей презентацию местных яств, познакомили с колоритом суздальской кухни. Состоялась дегустация сыров, огурцов, пирогов и других традиционных вкусностей.
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