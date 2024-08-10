https://ria.ru/20240810/suprug-1965334295.html

Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник

Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2024

Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник

Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей за четыре месяца, с момента ухода на СВО, так и не появился у следствия для ознакомления с материалами... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:11

2024-08-10T06:11

2024-08-10T06:11

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елена блиновская

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей за четыре месяца, с момента ухода на СВО, так и не появился у следствия для ознакомления с материалами дела, сообщил РИА Новости информированный источник. Савеловский суд Москвы 14 августа начнет процесс по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. При этом дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. "Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Супруг по-прежнему числится в федеральном розыске МВД РФ.

https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html

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происшествия, москва, россия, елена блиновская, алексей блиновский