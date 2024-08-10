https://ria.ru/20240810/suprug-1965334295.html
Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник
Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2024
Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник
Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей за четыре месяца, с момента ухода на СВО, так и не появился у следствия для ознакомления с материалами... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:11
2024-08-10T06:11
2024-08-10T06:11
происшествия
москва
россия
елена блиновская
алексей блиновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей за четыре месяца, с момента ухода на СВО, так и не появился у следствия для ознакомления с материалами дела, сообщил РИА Новости информированный источник. Савеловский суд Москвы 14 августа начнет процесс по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. При этом дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. "Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Супруг по-прежнему числится в федеральном розыске МВД РФ.
https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Супруг Блиновской так и не явился к следователю, сообщил источник
Супруг "королевы марафонов" Блиновской за четыре месяца не явился к следователю
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей за четыре месяца, с момента ухода на СВО, так и не появился у следствия для ознакомления с материалами дела, сообщил РИА Новости информированный источник.
Савеловский суд Москвы 14 августа начнет процесс по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. При этом дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. "Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Супруг по-прежнему числится в федеральном розыске МВД РФ.