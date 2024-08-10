https://ria.ru/20240810/sudno-1965389964.html

В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской

В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской - РИА Новости, 10.08.2024

В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской

Рядом с Алеутскими островами на Аляске 5 августа был обнаружен российский разведывательный корабль, утверждает Береговая охрана США. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:26

2024-08-10T15:26

2024-08-10T15:38

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рядом с Алеутскими островами на Аляске 5 августа был обнаружен российский разведывательный корабль, утверждает Береговая охрана США."Во время патрулирования катер Береговой охраны США обнаружил судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, штат Аляска", — говорится в сообщении.В публикации заявили, что российское судно находилось в международных водах внутри исключительной экономической зоны США.Команда американского катера не попыталась связаться с кораблем, но следила за его передвижением вместе с экипажем самолета HC-130, утверждается в сообщении.

https://ria.ru/20240707/filippiny-1957963807.html

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в мире, сша, аляска, россия