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В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской
В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской - РИА Новости, 10.08.2024
В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской
Рядом с Алеутскими островами на Аляске 5 августа был обнаружен российский разведывательный корабль, утверждает Береговая охрана США. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:26
2024-08-10T15:26
2024-08-10T15:38
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рядом с Алеутскими островами на Аляске 5 августа был обнаружен российский разведывательный корабль, утверждает Береговая охрана США."Во время патрулирования катер Береговой охраны США обнаружил судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, штат Аляска", — говорится в сообщении.В публикации заявили, что российское судно находилось в международных водах внутри исключительной экономической зоны США.Команда американского катера не попыталась связаться с кораблем, но следила за его передвижением вместе с экипажем самолета HC-130, утверждается в сообщении.
https://ria.ru/20240707/filippiny-1957963807.html
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в мире, сша, аляска, россия
В мире, США, Аляска, Россия
В США забили тревогу из-за "российского судна" рядом с Аляской
Береговая охрана США: вблизи Алеутских островов обнаружен российский корабль