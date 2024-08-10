https://ria.ru/20240810/sud-1965329424.html

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве - РИА Новости, 10.08.2024

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве

Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:31

2024-08-10T04:31

2024-08-10T04:31

происшествия

россия

москва

рублевское шоссе

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Арест наложен на квартиру, принадлежащую дочери Кузнецова. Согласно документу, общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости, как следует из открытых источников, на сегодняшний день составляет порядка 50 миллионов рублей. В минувший четверг Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 12 октября. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

https://ria.ru/20240528/martirosyan-1948831811.html

https://ria.ru/20240808/sud-1964906310.html

россия

москва

рублевское шоссе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, рублевское шоссе, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова