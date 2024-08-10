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Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве - РИА Новости, 10.08.2024
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04:31 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/sud-1965329424.html
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве - РИА Новости, 10.08.2024
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве
Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:31
2024-08-10T04:31
происшествия
россия
москва
рублевское шоссе
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Арест наложен на квартиру, принадлежащую дочери Кузнецова. Согласно документу, общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости, как следует из открытых источников, на сегодняшний день составляет порядка 50 миллионов рублей. В минувший четверг Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 12 октября. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20240528/martirosyan-1948831811.html
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происшествия, россия, москва, рублевское шоссе, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Москва, Рублевское шоссе, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве

Суд арестовал квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Арест наложен на квартиру, принадлежащую дочери Кузнецова. Согласно документу, общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости, как следует из открытых источников, на сегодняшний день составляет порядка 50 миллионов рублей.
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова
28 мая, 10:37
В минувший четверг Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 12 октября.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО во время рассмотрения жалобы на продление срока ареста во Втором Западном окружном военном суде. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны
8 августа, 13:02
 
ПроисшествияРоссияМоскваРублевское шоссеЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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