"Все решится к сентябрю". Мировая экономика на грани взрыва

2024-08-10T08:00

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. США все больше рискуют скатиться в рецессию, предупреждают западные аналитики. На фоне роста безработицы и затянувшегося периода высоких ставок вероятность этого увеличилась с 15 до 25%. Если ФРС не предпримет срочных мер, пострадает не только американская экономика — волна накроет и Россию.Крупные ставкиРынок занятости в США переживает не лучшие времена. Динамика в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) оказалась самой слабой со времен пандемии — всего плюс 114 тысяч. Безработица поднимается четвертый месяц подряд, в июле достигла трехлетнего максимума в 4,3%. Крупнейшие финансовые институты опасаются замедления экономики.Так, аналитики The Goldman Sachs Group, Inc. повысили вероятность рецессии в 2025-м с 15 до 25%. Впрочем, этот риск считается "ограниченным". Обнадеживает то, что нет финансовых дисбалансов, указывает Bloomberg.Эксперты уверяют: экономика по-прежнему выглядит "в целом нормально" и у Федеральной резервной системы (ФРС) есть возможность быстро снизить ставку. Предсказывают плавную коррекцию: по 25 базисных пунктов в сентябре, ноябре и декабре.В JPMorgan Chase & Co. и Citigroup ждут 50 пунктов в сентябре. В Goldman Sachs допускают такой вариант только при сохранении низких июльских показателей рынка труда. Команда главного экономиста группы Яна Хатциуса рассчитывает на улучшение в августе. Вакансий вроде бы много.Ожидаемый исход"Наиболее вероятно двукратное снижение ставки по 25 пунктов, пока еще есть такая возможность. Риски рецессии растут не только из-за жесткой экономической политики, но и из-за политической ситуации", — отмечает финансовый эксперт Андрей Верников.Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах, по его мнению, усилит экономическую напряженность между Вашингтоном и Пекином. Китайские товары в США подорожают, неизбежен новый виток инфляции."При таких условиях о доступных кредитах придется забыть", — заключает аналитик.Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян добавляет: США балансируют на грани рецессии уже два года. Ее вероятность то повышается из-за роста государственного долга и темпов инфляции, сокращения производственных мощностей и падения потребления, то снижается на фоне вливаний в оборонно-промышленный комплекс и дополнительной денежной эмиссии.Однако это не решает острых проблем: помимо финансовых обязательств, это еще и низкая производительность труда.Эксперт объясняет: любые варианты снижения госдолга предполагают лишение доллара статуса резервной валюты. Но на это власти не пойдут, потолок продолжат поднимать. Для снятия производственного вопроса надо перевезти предприятия обратно в страну. Это сложно и долго, к тому же корпорациям выгоднее базироваться в Китае и там же открывать новые заводы."В итоге уменьшение ставки едва ли серьезно усилит экономическую активность и сократит безработицу", — подчеркивает Хачатурян.Неприятности началисьМировые рынки не могут не реагировать на ухудшение состояния крупных экономик — государства связаны торгово-финансовыми отношениями, а доллар — по-прежнему самое популярное расчетное средство и резервная валюта.Трудности в США немедленно ощутили и в других странах. Так, японский фондовый рынок потерял более 12%. Суточное снижение ключевого индикатора Токийской фондовой биржи (TSE) Nikkei 225 в 4451,28 пункта — максимальное за 37 лет. Просели тайваньский Taiex и корейский Kospi — минус 8,4% и 88% соответственно. Панъевропейский индекс Stoxx лишился порядка трех процентов, Мосбиржа — 1,53.Особенно пострадали крупные компании с развитыми международными связями. В частности, четверть азиатских потерь пришлась на TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group.Андрей Верников считает, что вероятность рецессии в США — 30%."Это сократило бы мировую экономику как минимум на четыре-пять процентов, а европейскую — из-за большой политической и экономической зависимости от Америки — не менее чем на шесть-восемь", — уточняет Хачатурян. В Китае — лишь полтора-три процента, и справятся с этим не дольше, чем за шесть-девять месяцев, добавляет он.Из-за снижения экспорта за океан Китая и Индии Россию ждет уменьшение спроса на основные экспортные товары. Например, чтобы удержать тарифы на нефть ОПЕК+ и так приходится сокращать добычу, напоминает Верников.Однако, подчеркивают аналитики, ввиду "изолированности" отечественной экономики от западных финансовых рынков падение вряд ли превысит 1,5-2,5%.

