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Умерла бывший гендиректор YouTube

Умерла бывший гендиректор YouTube - РИА Новости, 10.08.2024

Умерла бывший гендиректор YouTube

Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:00

2024-08-10T10:00

2024-08-10T10:00

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X. "Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье. Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

google, youtube, в мире