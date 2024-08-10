https://ria.ru/20240810/ssha-1965347995.html
Умерла бывший гендиректор YouTube
Умерла бывший гендиректор YouTube - РИА Новости, 10.08.2024
Умерла бывший гендиректор YouTube
Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:00
2024-08-10T10:00
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X. "Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье. Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, youtube, в мире
Умерла бывший гендиректор YouTube
Бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла в возрасте 56 лет
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X
.
"Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье.
Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.