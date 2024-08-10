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Умерла бывший гендиректор YouTube - РИА Новости, 10.08.2024
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Умерла бывший гендиректор YouTube
Умерла бывший гендиректор YouTube - РИА Новости, 10.08.2024
Умерла бывший гендиректор YouTube
Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:00
2024-08-10T10:00
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X. "Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье. Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.
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google, youtube, в мире
Google, YouTube, В мире
Умерла бывший гендиректор YouTube

Бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла в возрасте 56 лет

© AP Photo / Markus SchreiberБывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки
Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X.
"Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье.
Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.
 
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