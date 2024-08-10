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"Южная" группировка улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.08.2024
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13:31 10.08.2024 (обновлено: 13:40 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965372892.html
"Южная" группировка улучшила тактическое положение
"Южная" группировка улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.08.2024
"Южная" группировка улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:31
2024-08-10T13:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, Великобритания
"Южная" группировка улучшила тактическое положение

Минобороны: "Южная" группировка уничтожила до 680 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.
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