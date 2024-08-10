https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965372892.html

"Южная" группировка улучшила тактическое положение

"Южная" группировка улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.08.2024

"Южная" группировка улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:31

2024-08-10T13:31

2024-08-10T13:40

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html

россия

часов яр

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, великобритания