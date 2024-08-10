https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965372892.html
"Южная" группировка улучшила тактическое положение
"Южная" группировка улучшила тактическое положение - РИА Новости, 10.08.2024
"Южная" группировка улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:31
2024-08-10T13:31
2024-08-10T13:40
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, Великобритания
"Южная" группировка улучшила тактическое положение
Минобороны: "Южная" группировка уничтожила до 680 военных ВСУ